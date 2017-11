Tenso cruce entre Rogelio Frigerio y Alejandro Fantino, escuchá la nota

ROGELIO FRIGERIO 14-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNo tengo ganas de hablar sobre mí, tengo ganas de dejar tranquila a la gentes obre lo que pasó ayer, fué una elección en paz, tranquila, con menos denuncias que en los últimos años, fué una fiesta de la democracia y hay que defender esa instancia."AUDIO DE LA NOTAReferido a quien ganó en la Provincia:"La Justicia Electoral va a decir quién ganó cuando termine el escrutinio, así funciona el sistema, el escrutinio comienza en 409 horas, así cuando una elección es muy reñida."Sobre que no hay datos definitivos:"Mejoramos algunas cosas respecto de este sistema que quisimos cambiar. Nosotros terminamos la carga de telegramas a las 5:40 de la mañana, en la última elección se habí an cargado 38% a las 5 de la mañana (...), duplicamos los centros de transmisión (...), dentro de un sistema que no es bueno, que tenemos que cambiar."Sobre por qué se paró la carga:"Se para la carga porque no hay más telegramas que no estén recurridos para cargar, se cargan todos los telegramas salvo los que vienen con cosas raras (...) eso conforma el 4% del total, se fueron cargando los telegramas en una página web que podía ver cualquier argentino (...) Está bien que dudes porque durante muchos años te metieron la mano en el bolsillo,. Cuando no había más telegramas se paró todo porque no había más telegrama para cargar de los que no tuvieran problemas, el resto son telegramas que resuelve la Justicia en el escrutinio definitivo que es el que vale.""Es una elección que ganamos ámpliamente en todo el país y en la Provincia salimos muy parejos (...)"Referido a que hay una captura de pantalla que dice que estaba el 98% de los datos de la Provincia cargados:"Pasamelo que yo lo veo. Quiero que la gente se quede tranquila porque nosotros tenemos un compromiso con la transparencia y la verdad, no le mentimos a la gente, no somos el pasado, nosotros queríamos una elección con voto electrónico para tener todos los datos a las 9 de la noche pero me lo pararon en el Congreso los que tienen la intención de meter la mano (...)"Sobre que apareció a las 6 y después nadie más lo vió:"Antes se especulaba, salía el Ministro, los funcionarios salían a marcar tendencia, la Justicia nos dijo que a las 18:00 se empezaban a cargar telegramas, antes de las 21:00 nadie sabe qué se cargó, a esa hora es público para todos, no hace falta que salga un funcio nario a hablar porque todo está en internet y lo puede ver todo el mundo (...) Los datos se fueron cargando como venían, vienen primero las provincias donde menos cosas se votan, llegan y se cargan como vienen (...) Cuando la elección es tan reñida debe decir quién ganó la Justicia Electoral, así es este sistema que tenemos, cuando cambiemos el sistema será diferente (...) Esto es el escrutinio provisorio, es la Justicia Electoral la que debe decidir cuando hay una elección tan reñida, no un poder que es Juez y parte (...)"