"El terrorismo ya entró en Argentina también"

Acerca de cómo uno se recupera de un atentado:





"Uno no es la misma persona luego de un atentado, se vive de otra manera, con otros temores, están siempre a la expectativa de lo que pasa alrededor, psicológicamente es muy difícil salir de eso".



Sobre la culpa del sobreviviente:



"Ese sentimiento de culpa de sobreviviente, yo estuve en tratamiento psicológico por eso".



Referido a cómo se salvó:



"No sé, a mí me impactó el camión y me arrojó contra una palmera, quede con todo el lado derecho del cuerpo con fracturas diversas y traumas diversos, desde el pie a la cabeza, mi amiga no sobrevivió. Yo no me dí cuenta de lo que pasaba hasta que recobré el conocimiento. Ella no se dio cuenta que iba a morir porque el camión nos agarró de atrás".



Acerca de si estaba como turista:





"Yo vivo en Niza hace 32 años y estaba ahí como todos los años para ese día. Yo no lo vi venir el camión, había ruidos alrededor, yo había salido del hospital el 14 de julio al mediodía, había estado hospitalizada por una operación, mi amiga, que hace un año se fue a vivir a otra provincia, me vino especialmente a buscar el hospital.





Referido a por qué en Europa se resuelven los atentados y acá no luego de 24 años:



"En Europa a nivel político gubernamental hay menos ladrones, menos corrupción, además la Justicia hace su trabajo, es muy simple. Si los últimos tres Presidentes volvieran ellos y sus secuaces a traer la plata que se robaron el país no tendría deuda".



Acerca de qué le diría los familiares de las víctimas de la AMIA:



"Que sigan peleando, yo deseo que el problema se resuelva, que todos los involucrados en la no resolución del problema tomen conciencia de que están cometiendo un error".



"Este terrorismo es mucho más peligrosos que el otro, el de hace algunos años, ya entraron en Argentina también, en la triple frontera hay una célula muy importante y ustedes no se dan cuenta. No crean que están al amparo de esos asesinos, nadie puede matar en nombre de Dios, son asesinos".

Reviví el audio de la entrevista: