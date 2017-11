Tévez: "No me imagino jugando con Benedetto y Cardona"

Daniel_Carlos Angelici_Tévez .mp3



Angelici: "Estamos contentos de visitar el predio con Carlitos"."Todos como hinchas queremos que Carlos esté con nosotros".AUDIO DE LA NOTA"Independiente puede comprar el 50% del pase de Solís".- Tévez: "Estoy muy contento, disfrutando los días en Buenos Aires"."Estoy contento de las cosas lindas que está haciendo el presidente (Daniel Angelici)". "Estas cosas obvio que tientan, pero uno tiene un compromiso firmado"."A fin de año veremos". "El hincha me sigue demostrando el cariño que me tienen, me piden que vuelva"."No sería la misma vuelta. Uno tiene que demostrar"