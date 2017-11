The New York Times comparó a Trump con Hitler y generó una ola de memes

Aunque el columnista Charles M. Blow, del diario The New York Times, afirma en el titular de su artículo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es Hitler", en el texto en realidad lo compara con "el Hitler mentiroso" y no con "el Hitler asesino".



"Trump no es Hitler, pero la forma en que ha manipulado al pueblo estadounidense con mentiras escandalosas, acumulando una encima de la otra, tiene una extraña resonancia histórica", indica el autor y agrega que nadie puede notar "cuán similar" es la estrategia "de mentiras" del inquilino de la Casa Blanca con la del dictador alemán.



Esta comparación de ambos líderes, aunque solo en plan de las mentiras, se ha convertido en uno de los 'hashtags' principales en Twitter y ha causado una ola de memes. "Trump no es Hitler todavía. ¿Deberíamos darle más tiempo?", se pregunta un internauta, acompañando su tuit con un GIF animado que muestra a Trump convirtiéndose en Hitler.



Embed #ThursdayThoughts



Trump Isn't Hitler just yet.



Should we give him some more time? pic.twitter.com/l3fVhgaVPr — Rick K. Reut (@RickReut) 19 de octubre de 2017

Embed Trump Isn't Hitler but he plays one on TV pic.twitter.com/eHhJkbeOOF — BrokenPromisedLand (@VoteAngryNow) 19 de octubre de 2017

Embed "Trump Isn't Hitler"



Completely disagree. Lurking beneath all his lies, deceptions, & chaos is somebody capable of murdering millions>>NK pic.twitter.com/ithPootl4y — realDonaldTrump (@RealTrumpClone) 19 de octubre de 2017 "Trump Isn't Hitler"but he’s lies like him. He also put Nazi white supremacists in the WH. House.His impulsiveness & ignorance endangers all pic.twitter.com/cuxN58O5xa — A.Silver-MeMEs-GIFs (@SilverAdie) 19 de octubre de 2017

Embed

Por su parte, otro usuario de la red social ha publicado una imagen del mandatario estadounidense, que lleva puesto calzoncillos del color de la bandera del país, mientras que su cuerpo luce con tatuajes nazis. "Trump no es Hitler, pero interpreta a uno en la tele", reza el mensaje.Otro usuario publicó: "Trump no es Hitler, pero miente como él. También puso a los nazis supremacistas blancos en la Casa Blanca. Su impulsividad e ignorancia pone en peligro a todos". La frase va acompañada por un GIF en el cual el presidente se muestra sonriente con un uniforme nazi y esvásticas. "Solo un idiota cree que un sociópata que enaltece a los nazis podría hacer a América grande otra vez", reza un comentario en la foto."Estoy completamente en desacuerdo. Detrás de todas sus mentiras, engaños y caos hay alguien acechando capaz de asesinar a millones", afirmó otro internauta que subió una imagen del inquilino de la Casa Blanca, en cuya cara se dibuja una esvástica con la cara de Hitler.Por su parte, Trump ya ha cargado en varias ocasiones contra el mencionado periódico y lo ha colocado en la lista de los medios estadounidenses "defectuosos" que difunden "noticias falsas". En este sentido, en inquilino de la Casa Blanca atacó el pasado mes de enero en su cuenta de Twitter a 'The New York Times': "Escribe una ficción total sobre mí. Se han equivocado desde hace dos años y ahora están inventándose historias y fuentes".