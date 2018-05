"Tinelli puede ser candidato. No sé lo que propone"

Marcelo Fuientes - Senador 29-05.mp3

"Entiendo por lo que ha manifestado el bloque Argentina Federal que la ley de tarifas sale, veremos si hay ausencias o no. El mensaje del Ejecutivo es una grosería porque amenaza, descalifica, que no es nuevo. Recuerdo que cuando se invitó a los jefes de bloque a la reunión con el Presidente se desplazó a nosotros y al bloque de Solanas porque somos irracionales"-"Mauricio Macri miente porque le imputa la autoría del proyecto a Cristina Fernández y fue del Frente Renovador y el Peronismo Federal"-"Usted le pone un limite a los aumentos de acuerdo a los aumentos salariales y el costo de vida. Al Senado no le corresponde determinar las tarifas, pero lo que está haciendo es que atento a la violación de suba de tarifas plantea que los aumentos deben ser razonables, se pone un limite"-"El Presidente dice que vulnera contra la ley de presupuesto, ya que ellos la dinamitaron cuando el día de los inocentes, en conferencia de prensa, Luis Caputo, Nicolas Dujovne y Federico Sturzenegger dijeron que el presupuesto era otro."