Tinelli se metió en la polémica por el posible ingreso de las SAD

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli , se metió este lunes en la polémica por el posible ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y pidió que el voto en la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino sea a "mano alzada".

A través de su cuenta de Twitter, escribió: "No entiendo por qué no puede ser el voto a mano alzada en un tema tan sensible para el fútbol argentino, como es el ingreso de las Sociedades Anónimas a los clubes. Los socios deben saber qué votan sus representantes".

Embed No entiendo porque no puede ser el voto a mano alzada, en un tema tan sensible para el fútbol argentino, como es el ingreso de las Sociedades Anónimas a los clubes. Los socios deben saber que votan sus representantes . https://t.co/T7jmxHvGTs — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 22 de octubre de 2018

El 29 de noviembre habrá una asamblea de AFA en la que, en caso de conseguir las dos terceras partes de los sufragios, se modificará el Estatuto para permitir la entrada de capitales privados.

Durante el fin de semana, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, había afirmado que las "Sociedades Anónimas son una mala idea" y criticó al Estado "por asfixiar a los clubes con tarifas impagables".

En las últimas semanas, River, Independiente y Racing se manifestaron en contra de la medida, al tiempo que Boca fue la única institución que no sentó de manera pública su postura.

En una votación que no se sabe todavía si será a mano alzada, para que esta modificación sea aprobada es necesario contar las dos terceras partes de los asambleístas, que son 43, de los cuales 22 corresponden a clubes de primera y 21 a los del ascenso.

En caso de conseguir ese número en AFA, algo que parece poco probable por los boca de urna que manejan los dirigentes, será cada institución la que acepte modificar su propio estatuto para que puedan entrar las SAD.