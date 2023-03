Marcela Feudale, en la merienda de los viernes: de su primera reunión con Tinelli a la carcajada que le marcó su carrera

Aunque actualmente ocupa un lugar en el panel de las "angelitas" de Ángel de Brito en LAM, la figura de Marcela Feudale estará permanentemente emparentada con la de Marcelo Tinelli y sus años como locutora de Videomatch. Invitada a "la merienda de los viernes" de Pastor 910, recordó cómo fue la primera reunión que tuvo con el animador y de qué modo su ya reconocida carcajada la ayudó a cambiar para siempre su participación en Videomatch.

"La primera reunión fue con Claudio (Villarruel, exproductor de Tinelli). Me llamó y me dijo 'queremos que seas la locutora del programa'. Ahí ya estaba un montón de gente que había trabajado conmigo, como el pelado Jacubovich, Daniel Dátola, una cantidad de gente que había laburado en distintos lugares conmigo", comenzó Feudale.

"Claudio me lleva y entonces me siento y me dice: '¿Querés trabajar con Tinelli?' Y a mí mucho no me cerraba, venía de la Rock&Pop. Y yo le decía que sí, que no sabía. Entonces, me mira y me dice: 'Decime que sí, que no te vas a arrepentir", agregó.

Ya contratada, Feudale recordó ese primer y frío encuentro con Tinelli y cómo le costó sentirse "cómoda" en Videomatch. "Fue difícil para mí porque yo no me veía. ¿Si miraba el programa? No", recordó entre risas.

"Así que empezamos a laburar y traté de ver cómo me acomodaba porque tampoco quería ser la locutora que dijera la hora y la temperatura. Si me toca decir eso, nada más, me moría, me iba. Pero empecé a participar con una muletilla, un comentario, siempre metiendo algo, remándola", aseguró.

"Hasta que un día, en el que el piso era todo un lío, se escucha una voz de arriba que pregunta: '¿Quién se ríe así?' Yo no contesté. Al rato baja Claudio, se para en la punta de la mesa y dice de nuevo: '¿Pero quién es que se ríe así?'. Y yo dije 'acá me rajan'. Entonces, me paré y respondí: 'Yo, ¿por qué?'. Entonces, Claudio me dijo: 'Te pido por favor, no dejes de reírte nunca más. Cada vez que vos te reís, nosotros nos reímos en el control'. Y así fue como empezó".

La entrevista completa con Marcela Feudale en la "merienda de los viernes"