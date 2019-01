-"El Gobierno espera recuperar la economía, para la oposición es que la gente sienta la crisis, después está el tema de la seguridad, el Gobierno cree que con este último tema puede recuperar el electorado. Bajó un poco la inflación y eso ayudó al Gobierno."



-"Todos los políticos están desgastados, casi sin excepción. María Eugenia Vidal tiene una imagen positiva similar a la negativa. Mauricio Macri y Cristina Fernández tienen un saldo negativo en su imagen. El único político que tiene un saldo positivo es Roberto Lavagna, porque está callado y porque fue el último ministro de economía que tuvo un buen desempeño. Además es un candidato moderado."

< br />-"Hay muchos gobernadores que están bien, uno es Alfredo Cornejo y Sergio Uñac también, el tema son los políticos nacionales que tienen desgaste por la crisis, Mauricio Macri, Marcos Peña y Cristina Fernández que no tienen buena imagen"



-"No sé quién puede ganarle a Mauricio Macri, algunos colegas hablan que Sergio Massa, el tema es si puede ganar la Primaria, o llega a la segunda vuelta"



-"Para Macri lo mejor es competir con Cristina Fernández"



-"No vi ningún trabajo que muestre que la baja de la edad de imputabilidad permita bajar la inseguridad. Son promesas demagogicas"



-"El tema de la seguridad puede utilizarlo el Gobierno para recuperar el electorado desilusionado. Igual las elecciones se ganan por varios temas, seguridad, economía, obras de infraestructura."





