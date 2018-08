"Todos (los taxis) van a tener que tener débito y crédito"

Acerca de los taxis que van a cobrar con tarjeta:



"Empezamos, mandamos el proyecto de ley a la legislatura y si sale tienen un año para adaptarse. Hoy ya hay 12.000 autos con Aplicaciones, ya hay aplicaciones funcionando legalmente en la Ciudad. Las empresas de radiotaxi se fueron reconvirtiendo en los últimos dos años y tienen aplicaciones que funcionan muy bien, se paga con tarjeta, eso lo queremos hacer para todo el sector. Nosotros vamos a favorecer la competencia para que los usuarios elijan la mejor aplicación, la que más los favorezca".



Sobre cuántos taxis hoy cobran con tarjeta:



"Menos de 8000 autos hoy, con esto todos van a tener que tener débito y crédito. También van a cobrar con billetera electrónica".



Referido a si van a aceptar el fallo de la Corte sobre Uber:



"Ellos no fallaron sobre la legalidad, rechazaron un recurso de queja por una demanda. Uber hoy es ilegal y tiene una causa económica porque no paga impuestos, tienen otro causa sus directivos por el uso del espacio público sin autorización. Nosotros estamos en contra de las empresas que no cumplen la ley".



Acerca de que Fantino estaba muy enojado por un corte de calles para poda sin avisar:



"Nosotros trabajamos para avisar en situ y también por Weise que es lo que más usa la gente".



Sobre si Weise y Mercado Libre pagan impuestos:



"Calculo que sí. Weise está instalado en el país y paga impuestos y comparte información con nosotros, podemos cargar el corte de calle de la poda y ellos nos avisan cuando hay un problema o, por ejemplo, AySA está haciendo un arreglo, para que mandemos personal de tránsito".

