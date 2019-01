Tragedia en Mina Gerais deja a 9 muertos y 300 desaparecidos

"9 muertos, fueron recuperados sus cuerpos, 189 personas rescatadas con vida, hay entre 250 y 350 desaparecidos, en el lugar donde se rompe la reserva había empleados de la empresa Vale y había unas 100 personas, una posada cercana tenía unos 30 pasajeros y fué arrasada, también gente desaparecida en un pueblo cercano. Hay un video donde se ve unos 100 empleados de la empresa que salen desesperados a buscar sus autos y son arrastrados por el agua."



"Tiene que ver con una cantidad de agua superior a la habitual, la represa hacía algunos años que no recibía más residuos. En Brasil hay decenas de estas represas. Se cree que la cantidad de agua generada por la época y las lluvias hizo que se elevara el nivel en la represa. El 11 de dic iembre de 2018 la gente de Impacto Ambiental se reunió y le dió la renovación a las empresas de Vale. Solo una persona votó en contra diciendo que siempre existía el riesgo de una catástrofe. La Justicia incautó 300 millones de dólares de las cuentas de Vale. El problema es la crisis ambiental que ésto va a generar. Cuando en el 2015 se dió al crisis en mariana el lodo y los residuos llegaron al mar arrastrando todos los ecosistemas. Eso hizo que se produjera la epidemia de dengue y zika."



"Ya había un antecedente y nadie se aventura a autorizar a una compañía a cambios de dinero, no creo que tenga que ver con un Gobierno tampoco. Sí creo que la empresa tiene mucho que decir, también las auditorías. Luego de la catástrofe de Mariana debieron auditar cada año todas sus represas y se hicieron, la hicieron empresas internacionales. La s consecuencias de ésto es que en 48 horas puede llegar este lodo a la represa hidroeléctrica que presta servicio a todo Minas Gerais, si sucede eso va a haber problemas con la generación."



"En su momento la empresa Vale estuvo opr desembarcar en Argentina, iba a invertir en Vaca Muerta, no lo hicieron porque hubo una diferencia respecto a cuánto el Gobierno de CFK le tomaba el dólar."