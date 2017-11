El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Jorge Brito, presidente en uso de licencia del Banco Macro; al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en el marco de investigaciones vinculadas con el caso Ciccone.





El magistrado tomó la decisión luego de acceder a la declaración que dio la semana pasada como "arrepentido" Alejandro Vandenbroele, un supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou





Los llamados a indagatoria se produjeron en dos expedientes en los que se investiga a la empresa The Old Fund, la firma que se quedó con Ciccone Calcográfica cuando estaba al borde de la quiebra.





Para la justicia, Vandenbroele, a través de The Old Fund, prestó su nombre para que el ex vicepresidente y entonces ministro de Economía pudiera quedarse con la imprenta con capacidad para imprimir billetes.





El Caso Ciccone está dividido en dos: la compra/venta irregular de la empresa está siendo evaluada ahora en juicio oral, mientras la investigación del origen de los fondos utilizados está aún en instrucción.





En la causa en la que se investiga "la ruta del dinero" también se indaga sobre el papel que jugó la AFIP de Echegaray para habilitar un plan de pagos de deudas para Ciccone y evitarle así la quiebra.





En el marco de ese expediente, Lijo dispuso que sean citados Brito, para el 29 de noviembre, y Echegaray para el día siguiente, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia.





Brito envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una carta solicitando licencia como presidente y director del Banco Macro, en la que argumentó que su alejamiento obedece a la necesidad de "preservar a la entidad de los ataques de los que está siendo objeto en el orden personal". Lo hizo el viernes pasado, horas después de que el juez Lijo homologara el testimonio de Vandenbroele como arrepentido en el caso.





El magistrado también dispuso citar a Pablo Amato (yerno de Ciccone), al abogado Francisco Sguera, que trabajaba en el Banco Macro; y Máximo Lanusse, otro directivo de esa entidad.





El juez Lijo también citó a indagatoria al banquero Raúl Moneta, otro de los financistas señalados por Vandenbroele, pero no le puso fecha a su indagatoria y pidió que se constate su estado de salud, dado que años atrás padeció un ACV.