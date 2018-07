"Tratar el tema aborto es una estafa moral"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"La situación social es complicada, se nota en los barrios, esperemos que haya un cambio, las changas disminuyeron, hay gente que perdió el trabajo o les suspendieron turnos



- Declaraciones de Elisa Carrió: "Las changas, en la economía popular es muy importante"



-"Nosotros estamos tratando de asistir con alimentos a las personas, además vemos la situación de los jóvenes, damos cursos de capacitación laboral"



-"En nuestros barrios se acompaña a las madres, acá hay lazos de madres de pasillos. Además decidimos abrir nuestras capillas para ayudar a las madres, por otro lado, tenemos dispositivos en el tema de adicciones"



-"Nos sorprende que el Gobie rno haya abierto el debate del aborto cuando no lo propuso en campaña, después también la Oposición que gobernó durante años. Es una estafa moral"



Luis Novaresio, conductor: "En el debate presidencial, cuando hablamos del aborto sólo opinó Nicolas Del Caño y Margarita Stolbizer."



José Pepe, sacerdote: "En ningún momento los candidatos de Cambiemos, Frente para la Victoria o el Frente Renovador plantearon el tema del aborto, es una estafa moral"



-"En el caso de chicas violadas es importante ver la apreciación que se tenga de la vida, también tiene que ver las edades. Son temas que se deciden después de charlas profundas con las personas afectadas."



-"La presión no es de la Iglesia, siempre tuvimos esta postura, la presión viene del otro lado, lobbis nacionales e internacionales."



-"Cuando fui a hablar a Diputados me dijeron que lo que dije me lo había escrito el Papa, y lo vi dos veces en Italia y no tengo contacto"





