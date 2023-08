"No hay precios": la encrucijada de los operadores turísticos de cara a la temporada de verano

El sector del turismo en Argentina se encuentra sumido en una compleja encrucijada que va más allá del aumento del dólar. Según el testimonio de Alejandra Barzani, presidenta de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentinas (Avaece), la incertidumbre desatada a raíz de la reciente devaluación generó que "no haya precios" pensando en la temporada de verano.

“La situación de los viajes es complicada no solo por el aumento del dólar, sino por la incertidumbre de lo que puede venir. Toda vez que hay elecciones, esto afecta directamente en el consumo, empezando por los viajes", comentó Barzani en una entrevista con el programa López 910.

Embed

Para la presidenta de Avaece, la incertidumbre lleva a la gente a reevaluar sus prioridades de gasto. "Vos podés vivir sin viajar, pero no podés vivir sin comer", observó. Las dudas acerca de lo que está por venir hace que las personas sean más cautelosas con su dinero, optando por mantener sus ahorros en lugar de gastarlos.

La incertidumbre también afecta directamente a la planificación de los viajes. Barzani reveló que, en la actualidad, no existen precios definidos para la temporada de verano en Argentina. "Hoy, si alguien me pide para viajar dentro del país para el verano, no tengo precios. No tengo tarifas de hoteles", aseguró.

En cuanto a los plazos para obtener información sobre valores de la temporada de verano, Barzani expresó que el punto de inflexión sería octubre. "Históricamente, los precios para el verano empiezan a aparecer en ese mes, que van a coincidir con las elecciones", comentó. Según su perspectiva, los precios podrían conocerse después del 22 de octubre, fecha en que se celebrarán las elecciones generales.

En este contexto, la presidenta de Avaece resaltó la precaución de los actores de la industria hotelera. "Ningún hotelero se va a jugar a pasarte tarifas", advirtió.