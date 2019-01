Federico Mancuello: "Voy a volver a Independiente el día que sea una solución deportiva "

Federico Mancuello, ex delantero de Independiente, habló con Un Buen Momento y dijo que "Le agradezco mucho a Jorge Almirón. Fue un técnico que me marcó mucho. Se demoró mucho la negociación con San Lorenzo por varios temas"





Además, afirmó que "Independiente es mi casa. Con la dirigencia tengo una relación excelente. Con Holan hablé en 2016" .





Finalmente, y despejando dudas sobre su futuro en Avellaneda, dijo que "Voy a volver a Independiente el día que sea una solución deportiva y no porque me quieran debido a que me llame otro club"