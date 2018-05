Un error de los medicos produjo la muerte en cuatro minutos

Diego Pirota - abogado de Débora 24-05.mp3

"Logramos que vayan a declarar todas las personas que participaron en el quirófano aquel día. Se pudo reconstruir lo que ocurrió"-"Yo creo que se dieron varios factores todos juntos en poco tiempo, hubo una equivocación por parte del endocopista. Además él utilizó el instrumento de una manera incorrecta, lesionó el esófago, y cuando la socorren cometen otra macana. Estas personas creyeron que era una tontería, no tomaron la medida del caso, se encontraron con la persona que se les moría y se abatataron"-"En la causa no está probado si el endoscopio estaba roto, eso no lo sabemos porque no sabemos si lo cambiaron, pero seguiremos avanzando para ver si la Clínica tuvo encubrimiento. El médico si ve un aparato roto no lo debe usar"