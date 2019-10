Un papá genial. "Dejé de jugar tres años para acompañar a mi hijo"

lared_export_2019-10-07_02-26-21.mp3



Marcelo Araujo, volante de Liniers, dialogó con Fernando Fossati y contó cómo le puso pausa a su vocación por amor a su hijo.





La situación de su hijo Bautista: "Mi hijo nació prematuro, con una discapacidad, y tuve que dejar de jugar al fútbol tres años para ocuparme de él"





El amor por el fútbol: "Bautista está en su sillita, de a poco va avanzando, pero tiene un amor por la pelota que es increíble"





La realidad de los jugadores del ascenso: "En la Primera D estamos lejos de los sueldos millonarios que cobran los demás. Los jugadores trabajamos además de entrenar"





Por último, contó: "A mi hijo no le sale decir 'papá' ni mi nombre, me dice 'gol'. Cuando se entera que voy a jugar y no lo llevo, se enoja y no me habla. Tiene 6 años y entiende todo"