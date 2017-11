Una familia argentina quedó atrapada en Qatar por un bloqueo a ese país

Una familia argentina permanece varada en Qatar. Fue a visitar a un chef argentino que vive allí, y ahora están atrapados a 14.000 kilómetros de su hogar por el bloqueo impuesto a este pequeño Estado por sus países vecinos.





Gabriel Agüero, de 41 años, quien vive desde hace 10 meses en Qatar, contó que gastó 6.200 dólares en comprar todos los pasajes para sus tres hijas y su señora. "A la hora de volver nos dijeron que los pasajes estaban cancelados a causa del bloqueo y que no nos iban a devolver el dinero", dijo el hombre.





El 5 de junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Barein rompieron relaciones con Doha e impusieron duras restricciones a los desplazamientos desde o hacia Qatar. Como consecuencia, las compañías emiratíes Emirates y FlyDubai, con las que había llegado la familia argentina, anularon todos sus enlaces con Doha.





Desde ese momento, él y su esposa, Valeria Marsili, que arribó al país junto con las tres hijas de la pareja, se preguntan de dónde sacar 6.000 dólares para volver a comprar los pasajes, ya que las visas de la familia están a punto de expirar.





"No somos de aquí, nosotros no entendemos todo el problema, uno se siente medio como encarcelado", afirmó Gabriel al referirse al hecho de estar tan lejos de su casa y en el medio de una situación con la que "uno no tiene que ver".





Previo a viajar a Qatar, "la verdad que me imaginé un montón de cosas. Pensé que tal vez tenía que ir al hospital con alguna de las chicas, tal vez podría perderme, podría perder un documento pero nunca pensé que me iba a quedar atrapada en medio de un conflicto político diplomático, en un país árabe a 14.000km de distancia de mi casa, donde no puedo hacer nada", relató Valeria.





El Comité de Solicitudes de Indemnizaciones establecido por las autoridades qataríes para las víctimas del bloqueo obtuvo una ampliación de dos meses de sus visados. Pero su situación está lejos de estar solucionada.





El chef manifestó que sus hijas tienen ganas de volver a casa y terminar la escuela. "Mi mujer tiene un negocio allá y tiene que volver a trabajar, para firmar contratos y pagar a los empleados. También le preocupa su propio empleo en un hotel de lujo en Doha. El bloqueo cambia todos nuestros planes", aseguró el jefe del hogar al portal de noticias porteño Perfil.com