Islandia, un país de apenas 331.000 habitantes, jugará el primer campeonato mundial de fútbol de su historia en Rusia 2018 y será el rival de la Selección argentina en el debut del Grupo D, el sábado 16 de junio en Moscú.



Los islandeses, cuya principal figura es Gylfi Sigurdsson, del Everton inglés, pero que no tienen profesionales en la totalidad de su plantel, lograron clasificarse al Mundial en la última fecha de las Eliminatorias, luego de vencer 2-0 a Kosovo.



De esta forma, además del pasaporte mundialista por primera vez, el pequeño país del noroeste de Europa ingresó en el Libro Guinness de los Récords, ya que será el primer país con menos de 1.000.000 de habitantes que juegue un Mundial.



Hasta el momento, quien ostentaba ese récord de menor cantidad de habitantes era Trinidad y Tobago, con 1.200.000 millones, cuando accedió al Mundial de Alemania 2006.



Islandia tiene un tercio de pobladores que, por caso, La Matanza. Y más volcanes (126 montañas con actividad volcánica) que jugadores profesionales (apenas 120). El proyecto de su Federación de fútbol suma apenas 15 años de inversión en infraestructura y en las divisiones juveniles de este deporte, ya que los más populares y clásicos de ese país son el handball y el alpinismo.



Islandia, que actualmente ocupa el lugar número 22 del ranking mundial y cuyo técnico Heimir Hallgrimsson es odontólogo, ganó el Grupo 9 de las Eliminatorias para Rusia 2018, contra tres rivales duros como Croacia (otro de los seleccionados que tocó en el grupo mundial tras el sorteo de hoy), Ucrania y Turquía.



Los "Vikingos" terminaron primeros en la zona clasificatoria con 22 puntos, relegando a los croatas (quienes les habían ganado el repechaje para Brasil 2014) al segundo lugar y al repechaje.



En marzo de 2012, Islandia ocupaba el puesto 131 del ranking FIFA. Ni soñaba con una clasificación a un Mundial. La llegada de Hallgrimsson como técnico en 2013 le dio al grupo de futbolistas de la isla, cuya cantidad de profesionales supera apenas la centena y el resto es amateur, un gran empuje.



La primera gran hazaña de este grupo de futbolistas islandeses se dio en la Eurocopa 2016, en la que eliminaron a Inglaterra en los octavos de final. "Humillados por un equipo dirigido por un dentista", titularon algunos diarios ingleses en su momento tras la caída 2-1 del equipo de Kane, Vardy, Sturridge y Rashford. "La más humillante y vergonzosa de la historia", recalcaron.



Luego, los "Vikingos" perdieron 5-2 con Francia en cuartos de final, pero ya quedaron en la historia por resultado y el apoyo característico de sus hinchas. Los islandeses comenzaron a hacer famosos sus festejos de goles locos (surgidos en el club Stjarnan FC islandés) desde 2011, especialmente por la repercusión mundial que tuvieron en las redes sociales.



La isla bien al norte de Europa y del mundo, en pleno océano Atlántico, tuvo como goleador histórico a Eidur Gudjohnsen, quien llegó a ser compañero de Lionel Messi en Barcelona, aunque se retiró después de la Eurocopa 2016.



Sus actuaciones en la última Eliminatoria lo dejan como un rival no tan sencillo, aunque a priori el más accesible del grupo de la Argentina de Messi, Croacia y Nigeria.



Croacia, con figuras de primer nivel, reeditará otro duelo en fase de grupos con Argentina



Croacia, con figuras tales como Mario Mandžukić y Luka Modric, compartirá el grupo D del Mundial Rusia 2018 con la Argentina.



El conjunto croata, en el puesto 17 del ranking FIFA con 1018 puntos, jugará el segundo partido del seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli el jueves 21 de junio de 2018 a las 15, hora argentina, en el estadio Nizhni Novgorod, en la ciudad del mismo nombre, donde Lokomotiv juega como local.



Argentina y Croacia se enfrentaron tan solo una vez en mundiales con el triunfo del equipo dirigido entonces por Daniel Passarella por 1 a 0 con gol del defensor Mauricio Pineda por el grupo H de Francia 1998, el 26 de junio.



Aquella victoria dejó primero al seleccionado argentino que en octavos enfrentó a Inglaterra, mientras que los croatas fueron segundos y jugaron ante Rumania.



El historial general marca que jugaron cuatro veces, incluido los amistosos, con dos triunfos de la Argentina, uno de Croacia y un empate.



Croacia tiene como máxima figura al delantero de Juventus de Italia Mario Mandžukić, quien disputó el Mundial Brasil 2014 con dos goles, y en segundo escalón aparece Luka Modric, uno de los cerebros de Real Madrid de España.



Otros futbolistas destacados son los mediocampistas Ivan Rakitic de Barcelona de España e Ivan Perisic con presente en Inter de Italia.



El entrenador es Zlatko Dalic asumió el 7 de octubre de este año en reemplazo de Ante Cacic, quien realizó una campaña discreta que puso en peligro la clasificación.



Dalic, en su primer partido, logró el triunfo ante Ucrania como visitante por 2 a 0 en la última fecha de las Eliminatorias Europeas que valió el segundo puesto en el grupo I que tuvo como líder a Islandia.



En el repechaje, Croacia goleó a Grecia por 4-1 en la ida y empató sin goles en la revancha. Este resultado ratificó a Dalic en el cargo.



"Felicito al seleccionador por lo que ha logrado hacer en un plazo tan breve. Ha mostrado que se merece el banco de la selección croata", declaró el presidente de la federación croata y ex goleador, Davor Suker.

Con Dalic, Croacia recuperó el fuego ofensivo que se apagó en un tramo de las Eliminatorias Europeas y generó la destitución de Cacic. Se trata de su carta más fuerte, pero no ofrece garantías en la línea defensiva.



El conjunto croata tiene poco recorrido en los campeonatos del mundo porque declaró su independencia de Yugoslavia el 8 de octubre de 1991. Por tal motivo no disputó los campeonatos comprendidos entre 1930 y 1990.



Croacia no jugó la clasificación para Estados Unidos 1994 y en su primera participación, en Francia 1998, logró su mejor resultado con el tercer puesto. En ese certamen, además consagró a Suker como goleador con seis anotaciones.



En Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014 fue eliminado en primera ronda, mientras que no se clasificó en Sudáfrica 2010.



Nigeria, un viejo conocido



El seleccionado nigeriano de fútbol es uno de los rivales más conocidos por Argentina, ya que lo enfrentó hace dos semanas en un amistoso, que terminó con derrota por 4-2 y además le tocó tenerlo enfrente en otros cuatro mundiales, todos con victorias nacionales.



Nigeria, que cerrará el grupo D el martes 26 de junio (15 hora argentina) ante los dirigidos por Jorge Sampaoli en San Petersburgo, se clasificó sin problemas a la máxima cita mundialista y finalizó su zona invicta con 14 puntos sobre 18 posibles.



Los nigerianos arrancaron su camino a Rusia contra Zambia (2-1), continuaron ante Argelia (3-1) y Camerún (4-0) y cerraron la primera ronda con puntaje perfecto y la clasificación al caer.



De esta manera, cuando se llevó un punto de su visita a Yaoundé (Camerún) por 1-1 en el arranque de la segunda ronda, dejó todo prácticamente definido y el 7 de octubre venció a Zambia por la mínima ventaja, con un gol de Alex Iwobi, para meterse como el primer clasificado su confederación y cumplir con el pedido de su capitán de finalizar "todo" en esa jornada frente a su público. La despedida del grupo 2 se dio contra Argelia (1-1) como visitante.



Sin dudas, la principal fortaleza de las "Súper Aguilas" pasa por la velocidad de sus futbolistas y el aprovechamiento de los espacios defensivos de sus rivales. Esto lo padeció Argentina en el enfrentamiento que ganaba por 2-0 y finalizó con caída por 4-2 en Krasnodar, cuando la eficacia de Alex Iwobi (Arsenal de Inglaterra) y Brian Idowu (FC Amkar Perm de Rusia) desnudó las falencias defensivas "albicelestes".



De hecho, Sampaoli resaltó en la previa que sería un rival "complicado" y que en caso de enfrentarlo tendrían que mejorar en el "retroceso" durante una nota con Fox Sports.



La principal figura de los africanos es el histórico John Obi Mikel (30 años), con pasado en Chelsea de Inglaterra, y presente de Tianjin Teda de la Superliga China, acompañado por la joven promesa Kelechi Iheanacho (21), compañero de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Otamendi en Manchester City de Inglaterra, y autor de uno de los tantos en la última presentación contra Argentina.



Su entrenador es el alemán Gernot Rohr, quien asumió en agosto del año pasado, con la intención de guiarlas en el vuelo rumbo a la gloria en Rusia 2018. Su trayectoria está basad en África, en donde dirigió a selecciones como Gabón, Niger y Burkina Faso.



A su vez, Rohr tuvo pasos por la liga de Francia cuando se puso el buzo de director técnico de Bordeaux, Ajaccio, Nantes, Niza y US Créteil, entre la década del 90 y la primera del 2000, tiempo en el que también defendió los colores de Young Boys de Suiza.



Nigeria se enfrentó a Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el encuentro que enmarcó la despedida de Diego Armando Maradona como futbolista del Seleccionado nacional, y que dejó grabada la imagen de Claudio Caniggia gritándole al nacido en Villa Fiorito para que saque rápido un tiro libre y sellar así el triunfo (2-1).



Posteriormente, Argentina se impuso en Corea-Japón 2002 (1-0, con gol de Gabriel Batistuta), en Sudáfrica 2010 (1-0, Gabriel Heinze) y en Brasil 2014 (3-2, Lionel Messi -2- y Marcos Rojo). Además, se vieron las caras en otras cuatro ocasiones, que arrojaron dos triunfos nigerianos (4-2 en 2017 y 4-1 en 2011), un empate (0-0 en 1995) y un éxito argentino (3-1 en 2011).



Nigeria cuenta con cinco participaciones mundialistas de las últimas seis -faltó sólo en Alemania 2006-, alcanzó los octavos de final en tres ocasiones (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014), mientras que en las otras dos se quedó en la fase de grupos. Su mejor posición se dio en la cita mundialista organizada por los norteamericanos, debido que cerró su presentación en el noveno lugar aunque allí participaron 24 equipos y no 32 como sucedió a partir de Francia.



En total, Nigeria jugó 18 cotejos, con cinco triunfos, tres empates y 10 derrotas, con 20 goles a favor y 26 en contra.