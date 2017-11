Urtubey: "Cristina Fernández no representa la conducción del Peronismo"

Juan Manuel Urtubey - Gobernador de Salta 14-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Yo creo que Mauricio Macri hizo una gran elección, se puede ver cuando se colorea el mapa del país. En nuestra provincia nosotros hicimos una buena elección, no así Cambiemos."-"La gente dijo que quiere ir para adelante y no para atrás y es bueno. En la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández obtuvo el piso y el techo que es el mismo."AUDIO DE LA NOTA-"Está claro que hay un sector de la sociedad que tiene un buen concepto de la ex presidente."-"El peronismo está en una transición que hasta octubre pasará lo mismo. La gente quiere un Peronismo republicano. El planteo es si el Peronismo puede plantear el futuro o no."-"La elección es en octubre. Cristina Fernánde z no me conduce. Yo creo que tiene más para crecer el Gobierno que Cristina Fernández"-"La ex presidente dijo que el peronismo no la representa, que es una estructura que no sirve, es dificil que esté en un bloque con el Peronismo."- Votación: "Para nosotros fue todo un tema porque la gente tardó más. A las 21hs cuando se comenzaron a cargar los datos nacionales, nosotros teníamos la provincia escrutada."