Urtubey: "Las elecciones del 2019 con Cristina vamos a la derrota"

Juan Manuel Urtubey - Gobernador de Salta 17-01.mp3

"Hemos cometido algunos errores como apelar al sostenimiento de una confrontación, la famosa grieta, que al Gobierno le dio réditos en la política pero en términos de economía ralentizó la confianza en el país". "Debemos recuperar competitividad para la actividad productiva" ;. "Necesitamos estabilidad en términos políticos, normativos y de decisiones". "Se necesitan que las reglas sean claras e inalterables".Peronismo: "Hay que romper el preconcepto que si nos unimos todos los peronistas, ganamos". "Hay que recuperar la identidad peronista y no es ir a un decálogo de viejas prácticas de hace varias décadas. Es plantear qué es ser peronista en el Siglo 21. Hay que plantear una nueva vía". "Lo más importante es lo que podemos proponer". "Hay que empezar a mostrar a la sociedad un peronismo racional, organizado, institucionalizado que no boicotee al Gobierno". "Hay que construir primero el mejor auto y después ponerle el mejor piloto".Cristina Kirchner: "Ella apeló a una construcción política propia. La imagino en su propio espacio, más chico que el actual" ;.Sobre el Gobierno: "El peronismo le debe hablar a la gente y no al poder".Reforma laboral: "Es importante ver qué quiere hacer el Gobierno con la reforma laboral, hasta ahora vi tres borradores". "Hay que discutir todos los temas".