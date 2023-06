El editorial de Facundo Pastor: "Uruguay y una postal imposible en Argentina"

Miraba, veía y escuchaba esto que quiero compartir en el comentario editorial, hasta ahora, como cada día pasados unos minutos después de las cinco de la tarde, con mucha envidia lo que se está viviendo en estos momentos en Uruguay; es acá nomás, eh, como se dice a veces cruzando el charco.

En Uruguay se están conmemorando cincuenta años del comienzo de la dictadura cívico militar que vivió Uruguay, entre el 73' y el 85', con un escenario distinto al de la Argentina, pero con, por supuesto, delito de lesa humanidad con gente desaparecida, etcétera, etcétera, etcétera.

Y mientras sucede esto, en las últimas horas, el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, convocó y citó a los anteriores mandatarios a la línea de tiempo de la democracia, a los que están vivos, a un acto público transmitido por los canales de la presidencia uruguaya, a la línea de tiempo de la democracia.

50 años de aquel comienzo de la dictadura cívico militar en 1973 en Uruguay. Lacalle invitó Julio María Sanguinetti, a Luis Alberto Lacalle Herrera, estaba el sentado, por supuesto, como anfitrión; y al Pepe Múgica. Los cuatro políticos sentaditos de colores políticos distintos, con antagonismos muy marcados desde el ideológico, desde lo filosófico, inclusive. Los cuatro emitieron un mensaje prácticamente un mensaje en conjunto durante esa suerte de rueda de prensa que se llevó a cabo en la torre ejecutiva, la sede de la Presidencia, allí, en Montevideo; en donde hablaron de democracia, de lo que significa el haber recuperado justamente la democracia; y yo lo miraba, lo escuchaba hoy temprano lo hablábamos con con producción.

Lo apunté, lo quise traer para el comentario editorial de las cinco, como cada tarde de este ejemplar gesto democrático. Están acá nomás, eh; pero a mi me generó, no solamente una envidia sana, si es que existe la idea de una envidia sana, sino que me abrió a un sinfín de preguntas. Entre otras, cuán lejos estamos que los últimos presidentes democráticos de la Argentina, de esa democracia que tanto nos costo en vidas, se junten, valoren ideas comunes que la democracia tiene que tener como un sistema, por supuesto, con sus imperfecciones que las tiene y muchas, pero cuál lejos estamos.

Estuvimos incluso frente a una distancia tremenda cuando Cristina tenía que entregarle la banda Macri y no fue, se acuerdan en ese quilombo y ese papelón, Pero esto que quiero compartir con ustedes, es un gesto democrático sin igual en un país que está acá enfrente, del que miramos muy poco.

Lo que podés escuchar no es un editado nuestro, no es un informe donde fuimos pegando la opinión democrática de cada uno de los expresidentes vivos de Uruguay. Ellos están sentados juntos, uno al lado del otro. Luis Lacalle Pou, actual presidente; Julio María Sanguinetti; el padre, de Lacalle Pou, Luis Lacalle Herrera; y el Pepe Mujica, tipos que piensan completamente distinto, que tienen una mirada completamente antagónica desde lo político, desde filosófico desde lo económico y los cuatro sentaron el culo juntos, para hablar de los 50 años del golpe en Uruguay, y sobre todo, por arriba de cualquier diferencia, en defensa de lo más importante que tanto Uruguay tiene, como tiene Argentina como tiene, como tienen hoy, casi todos los países, que es la defensa de la democracia ¿Esta es una postal imposible para nuestro país?