Montevideo, en estado de emergencia: en una semana se podría quedar sin agua potable

La ciudad de Montevideo se enfrenta a una grave crisis de agua potable, con estimaciones oficiales que indican que las reservas actuales solo serán suficientes para los próximos 7 días. La causa principal de esta escasez es el nivel extremadamente bajo de la represa en Paso Severino, que se encuentra en su punto mínimo en los últimos 44 años. Aunque Montevideo se encuentra cerca del Río de la Plata, no es posible utilizar sus aguas debido a la alta salinidad en la orilla opuesta a Uruguay.

Al respecto, Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo de Uruguay, dialogó este martes con el programa López 910 y describió la gravedad de la situación: "Estamos esperando las lluvias, venimos de una fuerte sequía en verano y en invierno. Se espera un poco de lluvia, pero no es significativo”.

Según el funcionario,"hay menos del 2% de la capacidad de agua que tenemos”, al tiempo que afirmó que "en el mientras tanto, se le pide conciencia a la gente, que no se laven autos, regar menos. El Estado depositó dinero para que las personas tengan agua para cocinar, tomar mate”.

Por otro lado, Monzeglio destacó el hecho de que no se haya incrementado el precio del agua mineral teniendo en cuenta la alta demanda: "Acá no está bien vista la especulación. El agua disponible para el consumo no se aumentó, y la solidaridad siempre es importante”.

Críticas al gobierno uruguayo

El presidente Luis Lacalle Pou, actualmente en la cumbre de Iguazú en Puerto Iguazú, se reunió con representantes de la oposición para discutir las medidas extraordinarias que se podrían tomar en caso de que no haya lluvias en los próximos días. Sin embargo, el Frente Amplio criticó al mandatario por lo que considera una falta de previsión para situaciones de este tipo.

Montevideo depende del agua proveniente de una represa construida en el Río Santa Lucía, pero la falta de precipitaciones provocó un descenso del nivel por debajo de los 2 metros. Esta cantidad es insuficiente para abastecer a toda el área metropolitana de Montevideo, donde se concentra una gran parte de la población uruguaya.

Lacalle_Pou.jpg Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay.

Mientras tanto, los habitantes de Montevideo esperan ansiosamente la llegada de lluvias intensas. De no ocurrir, en una semana el Río Santa Lucía ya no podrá proveer de agua a la capital uruguaya, lo que podría agravar la crisis actual.

Las autoridades y los ciudadanos de Montevideo están llamando a la conciencia y a la adopción de medidas de ahorro de agua para hacer frente a esta situación crítica. Se espera que se implementen planes de contingencia y se promueva el uso responsable del agua mientras se buscan soluciones a largo plazo para garantizar el suministro de agua potable en la ciudad.