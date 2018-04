Valentín Díaz Gilligan: "Fui directivo de una empresa radicada en Gran Bretaña, no es off shore"

Valentín Díaz Gilligan - subsecretario general de Presidencia 16-02.mp3

"Anoche en el diario El País dicen que un alto funcionario de Mauricio Macri ocultó una cuenta en Andorra."Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia: "Estoy sorprendido por la trascendencia que tomó un hecho que tiene que ver con la actividad privada y no publica"-"Yo en la actividad privada asesoré muchas empresas, soy ex directivo de Techint, hoteles y entre otras hicimos una asesoría para traer en la Argentina el Canal GolTV, propiedad de Enzo Francescoli, por diversas razones no lo pudimos instalar. Fui directivo de una empresa radicada en Gran Bretaña, no es off shore, y la empresa abre cuenta en Andorra."-"Cuando me nom braron director de Turismo en la Ciudad salí del puesto de director, no era una actividad incompatible. No cobre dividendos, ni sueldo, ni honorario. Es insólito lo que dice El País."-"La plata pertenece a Francisco Casal"- Se lo dijiste a Fernando De Andreis?: "Yo mi vida privada, siempre estuve en lo privado."-"Estamos convencidos que el camino de la honestidad es el que lleva a un desarrollo posible de país. Por eso la preocupación."-"Yo hablé con los periodistas del País y les conté la versión, porque no veo ningún perjuicio."-"No es lo mismo enriquecerse a costa del Estado que trabajar o asesorar a una empresa privada."AUDIO DE LA NOTA