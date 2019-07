Valeria Schapira: "En este país es fácil hacer las cosas a medias pero prefiero no hacerlas"

"Siempre hago un poco lo que quiero pero a mi ritmo, no al de los demás"

"Conservo la pasión por el periodismo. La muto para que siga creciendo. Tuve que dejar las noticias porque me hacían muy mal"

Yo soy celíaca y creo que es porque tuve un montón de cosas que no pude digerir en mi vida"

"Soy muy auto exigente. No me gustan las cosas a medias. Me cuesta trabajar en equipo. Nunca me gustó la mediocridad. En este país es fácil hacer las cosas a medias. Prefiero no hacerlas."

"Siempre tuve mucha intuición. Cuando vi un tumulto cerca de casa, supe que mi mamá se había suicidado. Ese cuadro no me lo saco más de la cabeza. Mi mamá nos dejó una carta. Nunca sentí como que nos haya abandonado. Mis padres me dieron lo mejor"

"No tengo una conexión profunda con mi niña interior y lo lamento mucho. Hice una coraza, pero el que me conoce sabe que no soy tan así"

"Sufrí bullying en mi trabajo, sobre todo en Rosario. Llegaba todos los días llorando a mi casa"

"Me gustaría encontrar a un compañero, pero espero que mis fobias no lo alejen. Me quedan muy pocas cosas por hacer en la vida. Si me voy mañana, no me arrepiento de nada. No he tenido un gran amor. Al día de hoy, aprendí a quererme"

"No me importa la mirada del otro. Sí sufro mucho la injusticia. Tampoco me banco la falta de registro"

"Nunca tuve hijos porque no quise. No me atreví a decirlo en épocas donde si lo decías, eras un monstruo"