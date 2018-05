El astro de la Selección argentina Lionel Messi reiteró este martes que el equipo no es candidato para Rusia 2018, aunque afirmó que darán "pelea desde la humildad".



Luego de la victoria 4 a 0 frente Haití en la Bombonera, el capitán le agradeció "a la gente que nos apoyó en la Eliminatoria y en este proceso".



"Todos vamos por el mismo objetivo. No somos los candidatos porque tuvimos un proceso complicado. Estamos entrenando muy bien. Nos estamos haciendo fuertes para ir a pelear desde la humildad", sostuvo.



En declaraciones formuladas a TyC Sports, En declaraciones formuladas a Messi remarcó la importancia de obtener un triunfo en el debut ante Islandia para ir rival por rival.



"Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para conseguir el sueño que todos queremos. No vamos como candidatos, pero eso no significa que no vamos con una gran Selección", cerró quien convirtiera tres tantos.