"Vamos a demorar más de 10 años en recuperar la industria"

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, reconoció no estar conforme con la la gestión de Mauricio Macri y que su tarea lo "desilusionó". En diálogo con #Novaresio910, el industrial rescató lo hecho a nivel "institucional", pero fue crítico en relación a su política económica.





"Han tratado de hacer muchas cosas en la parte institucional, mientras que en la económica se cerró mucho en su círculo. Si me preguntas si me desilusionó, sí, me desilusionó", afirmó Acevedo a modo de balance de lo que dejó hasta ahora la presidencia de Macri.





Por otro lado, molesto con la crisis que atraviesa el país, Acevedo aseguró: "Si me llamaran para consultarme cómo está la situación Argentina, no atendería el teléfono". Con respecto al sector industrial, advirtió que se están "ahogando en un charco de agua".





"Es atroz la desconfianza, no solo para los de afuera", dijo sobre la crisis cambiaria. Y además, sentenció que los argentinos "tenemos un problema político, no económico".





Por último, el dirigente industrial se mostró preocupado con la realidad de su sector y cuestionó que "desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria". Asimismo, precisó: "Nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo".