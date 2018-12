"Vamos a recibir hinchas de los más violentos, pero sufrimos la hinchada Rusa"

-"Nunca he acabado con la vida de nadie."





AUDIO DE LA ENTREVISTA









Serafín Giraldo - inspector de Policía- Madrid 4-12.mp3



"River Plate- Boca Juniors es un evento que denominamos de alto riesgo, es un evento deportivo, que supone un riesgo de altercado, por eso el protocolo policial es diferente."-"Se habla de 4-5 mil policías, dos mil de ellos nacionales, luego policía local, seguridad privada con cacheos."-"Se solicitó a las autoridades argentinas la información de la gente que viene a ver el partido, su grado de violencia, los vuelos. Las hinchadas serán evitadas entre ellas, estarán en diferentes lugares."-"El delito leve por lo general se pone una multa, pero no depende de mí, depende de un juez, si hay agresiones, las personas quedarán detenidas."-"A juzgar por las imá ;genes los hinchas argentinos parecen más violentos que otros, pero los rusos también son violentos."-"Para nosotros como policías es un reto este evento. Nosotros además celebramos los 40 años de la Constitución. Yo llevo 20 años de policía"- Sobre el uso de arma de fuego en Argentina, cómo funciona en España: "En España es muy raro que se use el arma de fuego, pero la violencia está cambiando. Ahora estamos pidiendo una pistolas taser."-"A mí no se me ocurre nunca disparar a un delincuente, no puedo matar a una persona porque robe. Yo prefiero que un delincuente huya cuando robo, ahora si hay un intento homicidio es diferente."