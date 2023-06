La autocrítica dura y sincera de Ricardo Gareca tras oficializar su renuncia a Vélez

Luego de que en las últimas horas del domingo se confirmara su renuncia como técnico de Vélez, Ricardo Gareca dialogó este lunes en exclusiva con el programa López 910, donde explicó los motivos de su sorpresiva salida tras dirigir apenas 12 partidos, con una victoria, siete empates y cuatro derrotas.

"A veces las cosas se dan de otra manera. Fue un período corto, lamentablemente. Vine con otra intención. Vélez me contrató para que la situación mejore, no para que empeore. Y estamos en una realidad que no es la ideal, que nos pone mal a todos. Entiendo que la posibilidad de que Vélez vea la situación desde otra perspectiva, puede ser una solución", explicó el ahora exentrenador del Fortín.

"Vélez hizo un esfuerzo para contratarme. El club tiene potencial, no para estar en esta posición. Cuando asumí en el cargo le vi potencial, lo observé, y nunca pensé que podríamos quedar envueltos en esta situación. Prefiero que se haga cargo otra gente", agregó Gareca, aludiendo a la complicada situación del equipo en las tablas: 22º de un total de 28 equipos y a solo un punto del último en la tabla anual (Arsenal), que perderá la categoría.

Por otro lado, consultado sobre cuáles pudieron haber sido los errores que cometió en este breve ciclo, el Tigre fue muy autocrítico. "Tal vez después de tantos años afuera, en una de esas no acerté. Estas cosas suelen ocurrir. Uno intenta y en ese intento termina complicándolo. Vélez necesita consistencia no solo en la formación, sino en el juego, y a veces uno entra en una vorágine que no me gusta".

En el mismo sentido, Gareca mencionó lo sucedido durante la derrota del sábado ante Belgrano, que marcó el fin de su ciclo: antes que se cumpliera media hora de juego, hizo dos cambios (Prestianni y Osorio por Florentín y Fernández), una acción nada habitual para él.

"No me gustó haber tenido que sacar a dos chicos, más allá de que nosotros tenemos la obligación de corregir en cualquier momento del partido. Yo dirijo desde 1995 y solamente lo hice una vez, en una eliminatoria en Chile, donde saqué a un jugador en el primer tiempo. Pero nunca había sacado a dos futbolistas antes de que terminara el primer tiempo. Y eso no me gustó, me hizo reflexionar, y creo que en este momento Vélez necesita otra cosa", agregó.

Ahora, en relación con su futuro, el técnico afirmó que se tomará un obligatorio descanso, pero no descartó volver a la actividad en breve: "Tal vez me puedo llegar a tomar un tiempo, pero dependerá de las propuestas que pueda tener".