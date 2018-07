"Veo los supermiércoles como un éxito"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"Ya se empieza a ver que el tema cambiario se estabiliza y cuando pasa esto, empieza a recuperarse. Hoy vemos las estadísticas de lo que pasó, que combina el tema del campo con el dólar. Me parece que se estabilizó el barcos y empieza a recuperarse la actividad, si bien hoy estamos complicados. Cuando cerremos el año Argentina va a terminar creciendo. El año que viene es un año de crecimiento. Yo creo que no tenes una presión alsista del dólar."



-"Viendo la operatoria del Banco se ve que la demanda del dólar es menor. No tengo ningún precio del dólar en la cabeza."



-"A corto plazo es preocupante por el traslado a precio, pero va a ir mejorando."



- Economía va en picada : "Los actores económicos son diversos, lo que pasa que siempre se escuchan las voces de los que están complicados, porque el sector petrolero está mejor, en el tema de energía, el sector avícola. Se debe ver sector por sector."



- Créditos: "Estamos en un impasse porque el comprador y vendedor no se encuentran en materia de precios, cuando el mercado se estabiliza se vuelve a los créditos. El Banco Provincia está colocando varias hipotecas."



- Vos recomendas tomar un crédito UVA: "Cuando la inflación se calma vuelven los créditos. Es cierto el problema, pero estamos mejor que hace dos años."



-"Hoy es la segunda edición del 50 por ciento en la compra de los supermercados. Cuando el comerciante se pone a tono con el precio hay respuesta."



- Yo veo a la gente desesperada comprando: "No, no. Acá se combina la visión política social de la Gobernadora María Eugenia Vidal y esto como empresa le conviene al Banco Provincia"



- Pauta con el FMI- Inflación 27 por ciento: "Hay que pelearla, es dificil la inflación.