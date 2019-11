Accidente en Ruta 2. "El chofer del micro ya fue detenido"

DIEGO ESCODA.mp3



Diego Escoda, fiscal general de Dolores, dialogó con Marcelo Palacios y brindó detalles sobre el accidente que conmueve a todo un país.





El carácter del hecho: "El hecho es homicidio culposo agravado, con lesiones culposas".





Los niños involucrados: "Es un hecho muy traumático: tenemos dos chicos fallecidos, y otros dos con amputaciones. Hay dos en grave peligro".





Detalles del micro y el chofer: "Por lo que indica el tacómetro, el micro no habría excedido la velocidad. El chofer del micro ya fue aprehendido. El hecho de haber mordido la banquina ya es motivo de imputaciones. El chofer ahora está detenido. Hay un período de 30 días para resolver si se va a pedir o no la prisión preventiva. Al no tener antecedentes penales, estimo que puede obtener la excarcelación dentro de los cinco días de la detención".





Los análisis realizados sobre el chofer: "Se le extrajo sangre y muestra de orina para determinar presencia de todo tipo de tóxicos. La mecánica se está haciendo ahora, para dictaminar si el micro estaba en condiciones".