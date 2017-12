Cristian Ritondo hablo en el programa Viale 910 sobre el operativo en La Salada, Noray Nakis, APREVIDE, Hugo Moyano y acerca de la final que jugará Independiente.

"Ya está, ahora estamos trabajando con el Juzgado del doctor Villena en lo que es contar la cantidad de prendas y elementos que el Juez dispuso que secuestráramos, este megaoperativo encabezado por la policía de la provincia de Buenos Aires con apoyo de la Federal y Migraciones con más de 500 allanamientos para nosotros es muy importante, tiene que ver con la clausura de empresas de seguridad que trabajan ahí, no tiene declarado al persona, ni las radios, ni el sistema que usan la falsificación de marcas genera talleres clandestinos, sometimiento de personas, trabajo esclavo y trata de personas".



Sobre que hay grandes marcas que también usan talleres clandestinos:



"Nosotros venimos actuando en todos los temas, hay voluntad política de terminar con todo esto y no hay coronita, estamos trabajando, avanzamos en todos los temas, un día hay que empezar, a veces queremos empezar antes pero requiere que la Justicia tenga los elementos probatorios. Un día se llega, tengo que destacar el trabajo de la Policía de la Ciudad que trabajó mucho en la investigación aunque hoy no pido acompañar con muchos efectivos."



Referido a la causa de los barras y si Bebote puede ser arrepentido:



"Ha hecho muchas macanas para que se arrepienta, ojalá puedan poner la ley del arrepentido y Bebote Álvarez declare todo lo que tenga que declarar. Para volver al fútbol visitante necesitamos que las barras dejen de ser el problema de los clubes, son investigaciones que duran su tiempo pero tienen resultados".



Acerca de la investigación de la APREVIDE y si creen que Moyano no tiene nada que ver o no sabe nada:



"Lo dijo el Procurador, en las escuchas y la investigación no tenemos a ningún Moyano, además el club colaboró con la investigación. Si estaba nunca hizo nada para que la investigación no llegara, Independiente nos dio todos los elementos para trabajar".



Sobre si Nakis va a pasar un buen tiempo preso:



"En el caso de Noray Nakis tenía una vinculación que iba más allá de un dirigente con un barra, tenía negocios que están más allá del club, comercio, manejo de dinero, cosas que no tenían que ver con Independiente".



Referido a la final que juega hoy Independiente sin barras:



"El hincha de Independiente lo vive con mucha alegría. Yo soy dirigente en licencia. Yo era presidente de la Legislatura de la Ciudad y de la dirigencia de Independencia, yo no conocía a los barras ni de cara, tengo un palco con Néstor Grindetti desde hace años, hago sociales con la gente que va ahí, no conocía ningún barra cara a cara, en la primer asamblea dije que si había un solo barra me iba".



Referido a si está bien que un Ministro ponga a tres familiares en la función pública:



"Si tienen capacidad, más allá de ser hermana, tiene que ser funcionarias, si es por ser hermanas no. El hermano de Pinedo asume como Legislador pero por el kirchnerismo. Las personas no tienen que valer por el apellido sino por lo que son, no sé las capacidades que tiene la familia de Jorge".