Daniel Lipovetzky: "No se levanta la sesión, eso es prestarse al juego de los violentos".

Dabiel Lipovetzy habló con el conductor de Viale 910 sobre los incidentes fuera del Congreso y acerca de que está pasando en la sesión.





"Estamos mal, preocupados, una situación muy difícil dentro y afuera del Congreso, pero cumpliendo con nuestro deber que es estar sesionando y tratando de llegar al debate de la ley, pero estamos preocupados por la situación de afuera. Pero lo que pasa afuera debe ser resuelto los que tienen la responsabilidad del orden de la Ciudad, los que estamos adentro tenemos la responsabilidad de estar sesionando, debatir las leyes, cada uno en su rol".





Sobre que es un momento muy triste para la democracia lo que sucede afuera del Congreso:



"Después hay que determinar responsabilidades, nos preocupa muchísimo pero también es cierto que estas situaciones de violencia deben ser resueltas por los que tienen la responsabilidad de eso, nosotros tenemos que estar sesionando que es lo que nos compete, esperemos que la calma llegue, me dijeron que ahora está un poco más tranquilo".





Referido a si van a votar la reforma previsional:



"Nuestra intención es que se llegue al debate, en este momento estamos viendo una intención del FPV de dilatar la situación a cualquier costo llevando adelante maniobras dilatorias, nosotros creemos que tenemos que debatir la ley y votarla, ni siquiera nos sentamos a debatirla, faltan muchas horas, hay que tener paciencia y tranquilidad. Seguimos con las mociones de privilegio y todos tienen derecho a pedirlas, lo que intentan es dilatar el debate . Por suerte no todos los Diputados se prestan a eta payasada, a esta violación del reglamento".





Referido a por qué no levantan la sesión y esperan al año que viene para tratar la ley con tranquilidad:





Porque eso es prestarse al juego de los violentos. Sino cada vez que se trate una ley que alguno no le guste levantan la sesión con violencia. Esperemos que el diálogo vuelva al Congreso, hay que seguir trabajando para que estas situaciones no sucedan nunca más".





