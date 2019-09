El cuento de Cristina jubilada

La vejez siempre fue un motivo de interés y de preocupación desde el comienzo de la sociedad hasta nuestros días. ¿Quién es el dios de la vejez en la mitología griega? Geras. Era un hombre de apariencia desagradable, arrugado, encorvado, de caminar vacilante, apoyado en un bastón, llevando un reloj de arena en el que calcula el tiempo de vida que le queda a cada persona.





¿De verdad se creyeron el cuentito de Cristina jubilada? ¿De verdad creyeron que Cristina personifica a Geras como una mujer grande, triste, solitaria con un bastón en la mano y con un reloj de arenga en la otra? ¿De verdad te la imaginabas a Cristina a 7.000 km de distancia radicada en Cuba cuidando a Florencia? ¿En serio creíste que nacía el Albertísmo para comerse crudo al kirchnerismo en tiempo récord? Pues no será tan fácil estimados.





En los últimos días se viene repitiendo con cierta liviandad que Alberto Fernández apenas asuma gobernará por su cuenta en alianza con los gobernadores, la CGT y Clarín dejando a un lado La Cámpora pero sobre todo a la expresidenta. En este humilde espacio radial venimos insistiendo con que ese es un análisis superficial porque significa no conocer en profundidad el funcionamiento del kirchnerismo.





Durante 12 años nos quisieron hacer creer que Néstor y Cristina delegaban el poder, el mando y las funciones ejecutivas ¿Saben quién mandaba e realidad? Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ni una sola decisión importante dejaba de pasar por los ojos y por la boca del matrimonio Kirchner.





Pensar que Alberto Fernández en alianza con 3 gobernadores, Sergio Massa y Jorge Rendo, podrá deglutir a Cristina como Néstor lo hizo con Duhalde es subestimar la voracidad de la expresidente.





Te voy a argumentar esto con tres datos:





1- Los votos los tiene Cristina.

2- El armado político del 'Frente de Todos' lo hizo Cristina.

3- La provincia de Buenos Aires estará en manos de Cristina a través de Axel Kicillof

4- Cristina tendrá muchísimos diputados y senadores que le responderán a ella.

5- Cristina tendrá el control de algunos movimientos sociales (Movimiento Evita, Barrios de Pie).

6- Cristina tendrá el control de los medios de comunicación propios y aliados (C5N, Crónica, Radio 10 y algunos más que se están sumando)

7- Si Alberto es presidente, deberá gobernar un país con una economía prendida fuego.





Si estos 7 argumentos no te convences, entonces escuchá lo que le dice el sociólogo de 'Carta Abierta', Horacio Gónzalez: "Ella no puede ser una mera vicepresidenta porque fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa. Esto no lo puede ignorar ningún político, sobre todo Alberto Fernández. Hay un primer lugar que le corresponde a Alberto Fernández, pero antes hay un primer lugar que le corresponde a ella por abrir esta posibilidad".





Hay un primer lugar para Alberto Fernández, pero antes hay un primer lugar que le corresponde a ella. No tengas dudas que apenas Alberto se confunda y crea que tiene el primer lugar, será cuestión de minutos para que salga el 'Horacio González de turno' para aclararle las cosas.





Lo que está haciendo Cristina es dejarnos en claro a todos, en especial a su compañero de fórmula, que se va a jubilar el día que un cerdo vuele.