"El síndrome de la rana hervida", por Jonatan Viale

Quiero que charlemos juntos sobre el síndrome de la rana hervida. Resulta que si echamos una rana en una olla con agua hirviendo, ¿qué pasa? La rana salta inmediatamente hacia fuera y consigue escapar. En cambio, si echamos una rana en una olla con agua fría, ¿qué pasa? La rana se queda... ¿Pero qué pasa si a continuación prendemos la ornalla muy bajita y la olla se va calentando lentamente con la rana adentro? La rana no reacciona, y se va acomodando al cambio de temperatura hasta que pierde el sentido y finalmente muere quemada…

Moraleja del síndrome de la rana hervida: cuando vemos con claridad un peligro, saltamos, huímos, nos escapamos. Pero, ¿qué pasa cuando van apareciendo pequeños problemas y obstáculos que cada vez se agigantan más hasta que nos terminan devorando? Es increíble cómo el ser humano se va adaptando a los cambios, hasta que llega a un momento crítico, cuando se la pone de frente y choca. Eso fue lo que le pasó al gobierno de Macri.

Primer problema - 2016:

Dependencia externa cortó la emisión monetaria "k” y fue a buscar financiamiento externo. No pasa nada, seguimos…

Segundo problema - 2018:

Te quedaste sin prestamistas se complicó la situación en el mundo y te quedaste sin crédito externo. El dólar subió de 20 a 40 y tuviste que recurrir al FMI. No pasa nada, seguimos…

Tercer problema - 2018:

Inflación imparable. La devaluación provocó casi 50 puntos de inflación. Cambiás gran parte del gabinete: Aranguren y Cabrera, fuera de juego (antes habían volado Prat Gay, Melconián, Caputo y Sturzenegger). No pasa nada, seguimos…

Cuarto problema - 2019:

El congelamiento artificial de la economía para frenar la inflación desbocada que provocó la suba del dólar: congelás el dólar por 6 meses en 45 pesos; congelás las tarifas por 6 meses; congelás 64 alimentos por 6 meses; congelás el boleto de bondi y tren. No pasa nada, seguimos…

Quinto problema - 2019:

La explosión de la bomba al perder las elecciones, el dólar congelado artificialmente explota y se va de 45 a 60. Eso le mete presión a los precios y la inflación que estaba bajando a 2% vuelve a subir a niveles de 5 puntos por mes. No pasa nada, seguimos…

¿Se dan cuenta cómo la situación se va poniendo cada vez peor y el gobierno se va adaptando como la rana hervida? La temperatura sube y la rana se está quemando, pero el gobierno no se da cuenta. ¿Cuál es la suerte que tiene Macri? Que no es una rana, sino un gato. ¿Y cuál es la característica de los gatos? Que siempre tienen una vida más. ¿Qué pensó Macri entonces? “Es muy complicado darlo vuelta, pero tengo una mínima chance. Entonces, voy a tirar toda la carne al asador”.

Fiesta de medidas populistas:

1. Congelo la nafta por 90 días

2. Bajo a cero el iva para alimentos

3. Suspendo aumentos en las cuotas de los créditos hipotecarios "uva"

4. Pago bonos de $ 5.000 a policías, militares y empleados estatales

5. Subo el piso de ganancias

¿Se dan cuenta? Todo lo que hizo Macri desde el lunes hasta hoy era lo que debió haber hecho hace un año cuando comenzó la crisis. Calmarse con el ajuste, pedirle más tiempo al FMI, aflojar con el aumento de tarifas, bajar el impuesto a las ganancias, aflojar con Durán Barba, Marcos peña y Dujovne. El nuevo gobierno de Macri que asumió el 12 de agosto de 2019 hizo más que el ex gobierno de Macri que asumió el 10 de diciembre de 2015. El problema es que te quedan 2 meses para arreglar el quilombo que hiciste en 3 años. Y la sociedad no es estúpida.

Fue Macri, y no Marcos Peña, y no Nicolás Dujovne, el que se enamoró del "déficit cero" y se olvidó de la clase media. Fue Macri, y no Marcos Peña, el que no entendió que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Esa negación de la realidad durante tanto tiempo ahora le permite la vuelta de otro gran grupo de negadores de la realidad: Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario, Máximo Kirchner. Esta gente gobernó la Argentina durante 12 años negando la inflación, negando la desocupación, negando la pobreza, negando las villas, negando la inseguridad, negando la realidad.

El kirchnerismo es un gran negador de la realidad. Y ahora como argentinos tenemos un problema enorme: están a punto de volver al poder porque un presidente llamado Mauricio Macri se la pasó desconectado de la realidad. Y se despertó después de una paliza electoral.





Daría la sensación de que la rana ya está hervida. Pero, dicen que los gatos tienen 9 vidas...