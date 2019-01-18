viernes 18 de enero de 2019
VIALE 910

En la Argentina de hoy solo queremos escuchar al que coincide con nosotros

Jonatan Viale abrió su programa de todos los días con su clásica editorial, en la que se refirió a la intolerancia con la que convivimos y esa necesidad de escuchar solamente a quien piensa igual que nosotrosl


EDITORIAL JONI.mp3



VIERON QUE EN LA ARGENTINA DE HOY

TODOS QUEREMOS ESCUCHAR

SOLAMENTE LO QUE COINCIDE CON LO QUE PENSAMOS.


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LAMENTABLEMENTE

SE ESTÁ DANDO UN FENÓMENO

QUE MUESTRA

UN ALTÍSIMO NIVEL DE INTOLERANCIA


SI SOY MACRISTA,

VEO UN DETERMINADO CANAL,

ESCUCHO UNA DETERMINADA RADIO,

LEO UN DETERMINADO PORTAL,

Y ME GUSTA RECONFIRMAR LO QUE PRESUMO.


SI SOY KIRCHNERISTA,

VEO A OTRO DETERMINADO CANAL,

ESCUCHO A OTRA RADIO,

Y ODIO A LOS PERIODISTAS QUE CRITICAN A LA JEFA.


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ESTO TIENE UN NOMBRE

Y SE LLAMABA "SÍNDROME DE PROCUSTO".


SE TRATA BÁSICAMENTE

DE NO ESCUCHAR IDEAS NUEVAS

DE NO ESCUCHAR CRÍTICAS A MI TRABAJO O A MI OPINIÓN

DE CERRARME

DE CASARME CON LA OPINIÓN MI REFERENTE

Y DE CORTARLE LAS PIERNAS AL QUE VIENE A CONTRADECIRME.


REALZO

REAFIRMO

Y FELICITO

A AQUEL QUE REFUERZA MI OPINIÓN


CASTIGO

AGREDO

CONDENÓ

Y HASTA INSULTO

AL QUE VIENE A MOSTRARME OTRA REALIDAD.


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¿SABEN POR QUÉ SE LLAMA

"SÍNDROME DE PROCUSTO"?


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((((MÚSICA)))))


HACE CIENTOS DE AÑOS

EXISTIÓ EN GRECIA UN SEÑOR QUE SE LLAMABA "PROCUSTO"


ERA UN BANDIDO,

UN DELINCUENTE DE POCA MONTA

QUE VIVÍA EN LAS AFUERAS DE ATENAS


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TENÍA UNA CASA EN LAS COLINAS

DONDE LE OFRECÍA POSADA

AL VIAJERO SOLITARIO


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VENÍA UN TIPO CAMINANDO

CANSADO, AGOTADO, CON SED, CON HAMBRE


Y ENTONCES ESTE SEÑOR PROCUSTO

LO INVITABA A DESCANSAR

EN UNA CAMA

QUE TENÍA PREPARADA

ESPECIALMENTE PARA SUS HUÉSPEDES


LE DABA AGUA

LE DABA COMIDA

LE DABA ABRIGO


LO ATENDÍA


———


¿CUÁL ERA EL PROBLEMA?


MIENTRAS EL VIAJERO DORMÍA,

PROCUSTO LO AMORDAZABA Y LO ATABA

A LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMA


————


SI LA VICTIMA ERA ALTA

Y SU CUERPO ERA MÁS LARGO QUE LA CAMA

AGARRABA UN SERRUCHO

Y LE CORTABA LAS PARTES QUE SOBRESALÍAN


(LOS PIES, LAS MANOS O LA CABEZA)


———


SI, POR EL CONTRARIO,

LA VÍCTIMA ERA CHIQUITA

AGARRABA UN MARTILLO

Y LO DESTROZABA A MARTILLAZOS

HASTA ESTIRARLO


————


¿SABEN CUÁL ERA LA VERDAD?


NADIE COINCIDÍA JAMAS CON EL TAMAÑO DE LA CAMA

PORQUE PROCUSTO TENIA DOS....


UNA EXTREMADAMENTE LARGA

PARA CUANDO VENÍA UN PETISO


UNO EXTREMADAMENTE CORTA

PARA CUANDO VENÍA UN GRANDOTE


———


PROCUSTO CONTINUÓ CON SU REINADO DE TERROR

HASTA QUE SE ENCONTRÓ CON EL HEROE "TESEO"

QUE LO TERMINÓ ASESINANDO


———


PERO DE ESTA HISTORIA

SALIÓ EL "SÍNDROME DE PROCUSTO"


LA GENTE QUE SOLO QUIERE ESCUCHAR

EXACTAMENTE LO QUE PIENSA


SIN UN SOLO CENTÍMETRO DE DISIDENCIA


LA GENTE QUE SE IRRITA

HASTA EN LA MÁS MINIMA DIFERENCIA

CON EL OTRO


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(((((AUDIO COMPILADO NISMAN)))))


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HOY SE CUMPLEN 4 AÑOS

DE LA MUERTE

DEL FISCAL ALBERTO NISMAN.


ACASO

EL EJEMPLO MÁS GRAFICO Y PERFECTO

DEL SÍNDROME DE PROCUSTO.


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UN MISMO HECHO,

DOS HISTORIAS....


¿CÓMO UN HECHO

PUEDE SER CONTADO

DE UNA MANERA U OTRA

DIAMETRALMENTE OPUESTA

SEGÚN LA IDEOLOGÍA

O LA POSTURA POLÍTICA

DEL RELATOR DE LA NOTICIA?


¿CÓMO UN HECHO Y UNA PERSONA

SE TRANSFORMAN

EN EL SÍMBOLO MÁS PROFUNDO DE LA GRIETA?


Y POR SUPUESTO

EL QUE VIENE A CONTARME

ALGO QUE NO COINCIDE CON MI OPINIÓN

TIENE QUE SER INMEDIATAMENTE

CENSURADO

AGREDIDO

INSULTADO

ELIMINADO.


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IGUAL QUE HACÍA PROCUSTO:


CUANDO VENÍA ALGUIEN

MÁS BAJO O MÁS ALTO

QUE LA ESTATURA DE SU CAMA,

LO DESTROZABA.


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COMO YA SABEMOS,

LA GRIETA EN LA ARGENTINA

DESTRUYÓ LOS HECHOS...


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ENTONCES

NISMAN

ES AL MISMO TIEMPO...


UN OPORTUNISTA

UN FISCAL MANEJADO POR LA CIA Y LA MOSSAD

QUE HIZO UNA DENUNCIA MENTIROSA CONTRA CRISTINA

Y SE SUICIDÓ CUANDO VIO QUE NO TENÍA PRUEBAS.


Ó


UN HÉROE

UN FISCAL INDEPENDIENTE

QUE SE ANIMÓ A DENUNCIAR

EL PACTO DE CRISTINA CON IRÁN POR RAZONES COMERCIALES

Y QUE TERMINÓ ASESINADO

POR LOS GRUPOS DE INTELIGENCIA QUE RESPONDÍAN AL KIRCHNERISMO


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CADA VEZ HAY MENOS LUGAR

EN ESTA ARGENTINA AGRIETADA

PARA DECIR "NO SÉ"

PARA DECIR "SÍ, PERO"

PARA LOS MATICES.


Y ES MUY IMPORTANTE

ACRIBILLAR

AL RELATOR DE LA NOTICIA

AL ANALISTA

AL PERIODISTA

AL AMIGO

O AL FAMILIAR

QUE VIENE CON IDEAS DISTINTAS A LAS MÍAS.


(PROCUSTO)


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LO MISMO OCURRIÓ DESPUÉS

CON SANTIAGO MALDONADO


HABÍA DOS SANTIAGO MALDONADO:


UN ARTESANO,

PIQUETERO

EXTREMISTA

TERRORISTA MAPUCHE

RADICALIZADO

ARMADO

QUE SE AHOGÓ EN EL RÍO CHUBUT

DESPUÉS DE UN CORTE ILEGAL DE LA RUTA


Ó


UN HÉROE

UN MÁRTIR

UN LUCHADOR

UN IDEALISTA

UN SOÑADOR

QUE DEFENDÍA LA LIBERACIÓN DE LA TIERRAS ANCESTRALES

Y QUE FUE BRUTALMENTE REPRIMIDO Y MASACRADO

POR LA GENDARMERÍA

DE LA MINISTRA PATRICIA "ADOLF" BULLRICH

Y EN CONSECUENCIA

MURIÓ AHOGADO

EN LAS FRÍAS AGUAS DEL RÍO CHUBUT.


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VOLVIENDO A NISMAN....


POCO IMPORTA

LO QUE DICE LA JUSTICIA.


NO IMPORTAN LOS HECHO,

IMPORTA CONFIRMAR

MI IDEA

MI PREJUICIO

MI OPINIÓN.


POCO IMPORTA

QUE PARA EL FISCAL FEDERAL EDUARDO TAIANO:


1. SOLO SE ENCONTRARON 2 MUESTRAS DE HUELLAS

EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL FISCAL.


AMBAS HUELLAS ERAN DE NISMAN.

(O SEA QUE ALGUIEN LIMPIÓ LA ESCENA DEL CRIMEN

DESPUÉS DEL HECHO)


2. NO SE ENCONTRÓ RESTO DE POLVORA EN EL CADAVER DE NISMAN

(ESTO IMPLICARÍA QUE NO SE AUTO-DISPARÓ)


3. SE HALLARON RESTOS DE KETAMINA EN EL ORGANISMO DE NISMAN

(CON EL CUAL PUDO HABER SIDO DORMIDO)


4. LA CUSTODIA QUE DEBÍA PROTEGERLO TARDÓ 11 HORAS PARA ENTRAR AL DEPARTAMENTO


————


A ESTO TENÉS QUE SUMAR

UNA LISTA ENORMES

DE IRREGULARIDADES

QUE SE COMETIERON EN LA ESCENA DEL CRIMEN...


1. HUBO MÁS DE 60 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE NISMAN (84 METROS CUADRADOS)


2. PERSONAL FORENSE DE LA P.F.A.:


-PISÓ "REITERADAMENTE" UNA TOALLA EN EL BAÑO

-APOYARON SUS MANOS EN LUGARES DONDE HABÍA SANGRE

-NO GRABARON EL MOMENTO CUÁNDO LEVANTARON EL ARMA

-NO RESGUARDARON EL CELULAR DE NISMAN


3. LA FISCAL FEIN CIRCULÓ SIN NINGÚN TIPO DE PROTECCIÓN


4. LA FISCAL FEIN SE SENTÓ SOBRE LA CAMA DEL DORMITORIO DEL DR. NISMAN


5. DEJARON ENTRAR AL DEPARTAMENTO A UN FUNCIONARIO POLÍTICO

COMO ERA SERGIO BERNI.


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¿QUÉ DIJO FEIN

EN UN REPORTAJE CON EL DIARIO LA NACIÓN?


"No puedo garantizar lo que sucedió dentro del departamento antes de mi llegada"


"Desde las 22.30, cuando ingresan la madre con el custodio y una amiga,

luego el médico de Swiss Medical,

hasta la 1.20,

fueron tres horas que yo no estuve en el lugar"


"No puedo asegurar que la escena fuera la misma"


———


PERO NADA DE ESO IMPORTA.


NISMAN

FUE ASESINADO

O SE SUICIDÓ

SOLAMENTE

DE ACUERDO A MIS CREENCIAS POLÍTICAS.


Y LO MISMO OCURRE

CON CASI TODAS LAS GRANDES NOTICIAS

QUE DIVIDEN A LA SOCIEDAD ARGENTINA.


SE PUEDE PENSAR DISTINTA,

SE DEBE PENSAR DISTINTO.


ABURREN LOS PAÍSES

DONDE NO HAY DEBATE.


PERO UNA COSA ES EL DICENSO

Y OTRA COSA

ES LA NECESIDAD DE DESTUIR AL QUE PIENSA DISTINTO.


ESTO ÚLTIMO

NOS MUESTRA

CUAN ENFERMOS ESTAMOS....







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