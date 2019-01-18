En la Argentina de hoy solo queremos escuchar al que coincide con nosotros

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Jonatan Viale abrió su programa de todos los días con su clásica editorial, en la que se refirió a la intolerancia con la que convivimos y esa necesidad de escuchar solamente a quien piensa igual que nosotrosl
VIERON QUE EN LA ARGENTINA DE HOY
TODOS QUEREMOS ESCUCHAR
SOLAMENTE LO QUE COINCIDE CON LO QUE PENSAMOS.
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LAMENTABLEMENTE
SE ESTÁ DANDO UN FENÓMENO
QUE MUESTRA
UN ALTÍSIMO NIVEL DE INTOLERANCIA
SI SOY MACRISTA,
VEO UN DETERMINADO CANAL,
ESCUCHO UNA DETERMINADA RADIO,
LEO UN DETERMINADO PORTAL,
Y ME GUSTA RECONFIRMAR LO QUE PRESUMO.
SI SOY KIRCHNERISTA,
VEO A OTRO DETERMINADO CANAL,
ESCUCHO A OTRA RADIO,
Y ODIO A LOS PERIODISTAS QUE CRITICAN A LA JEFA.
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ESTO TIENE UN NOMBRE
Y SE LLAMABA "SÍNDROME DE PROCUSTO".
SE TRATA BÁSICAMENTE
DE NO ESCUCHAR IDEAS NUEVAS
DE NO ESCUCHAR CRÍTICAS A MI TRABAJO O A MI OPINIÓN
DE CERRARME
DE CASARME CON LA OPINIÓN MI REFERENTE
Y DE CORTARLE LAS PIERNAS AL QUE VIENE A CONTRADECIRME.
REALZO
REAFIRMO
Y FELICITO
A AQUEL QUE REFUERZA MI OPINIÓN
CASTIGO
AGREDO
CONDENÓ
Y HASTA INSULTO
AL QUE VIENE A MOSTRARME OTRA REALIDAD.
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¿SABEN POR QUÉ SE LLAMA
"SÍNDROME DE PROCUSTO"?
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((((MÚSICA)))))
HACE CIENTOS DE AÑOS
EXISTIÓ EN GRECIA UN SEÑOR QUE SE LLAMABA "PROCUSTO"
ERA UN BANDIDO,
UN DELINCUENTE DE POCA MONTA
QUE VIVÍA EN LAS AFUERAS DE ATENAS
———
TENÍA UNA CASA EN LAS COLINAS
DONDE LE OFRECÍA POSADA
AL VIAJERO SOLITARIO
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VENÍA UN TIPO CAMINANDO
CANSADO, AGOTADO, CON SED, CON HAMBRE
Y ENTONCES ESTE SEÑOR PROCUSTO
LO INVITABA A DESCANSAR
EN UNA CAMA
QUE TENÍA PREPARADA
ESPECIALMENTE PARA SUS HUÉSPEDES
LE DABA AGUA
LE DABA COMIDA
LE DABA ABRIGO
LO ATENDÍA
———
¿CUÁL ERA EL PROBLEMA?
MIENTRAS EL VIAJERO DORMÍA,
PROCUSTO LO AMORDAZABA Y LO ATABA
A LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMA
————
SI LA VICTIMA ERA ALTA
Y SU CUERPO ERA MÁS LARGO QUE LA CAMA
AGARRABA UN SERRUCHO
Y LE CORTABA LAS PARTES QUE SOBRESALÍAN
(LOS PIES, LAS MANOS O LA CABEZA)
———
SI, POR EL CONTRARIO,
LA VÍCTIMA ERA CHIQUITA
AGARRABA UN MARTILLO
Y LO DESTROZABA A MARTILLAZOS
HASTA ESTIRARLO
————
¿SABEN CUÁL ERA LA VERDAD?
NADIE COINCIDÍA JAMAS CON EL TAMAÑO DE LA CAMA
PORQUE PROCUSTO TENIA DOS....
UNA EXTREMADAMENTE LARGA
PARA CUANDO VENÍA UN PETISO
UNO EXTREMADAMENTE CORTA
PARA CUANDO VENÍA UN GRANDOTE
———
PROCUSTO CONTINUÓ CON SU REINADO DE TERROR
HASTA QUE SE ENCONTRÓ CON EL HEROE "TESEO"
QUE LO TERMINÓ ASESINANDO
———
PERO DE ESTA HISTORIA
SALIÓ EL "SÍNDROME DE PROCUSTO"
LA GENTE QUE SOLO QUIERE ESCUCHAR
EXACTAMENTE LO QUE PIENSA
SIN UN SOLO CENTÍMETRO DE DISIDENCIA
LA GENTE QUE SE IRRITA
HASTA EN LA MÁS MINIMA DIFERENCIA
CON EL OTRO
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(((((AUDIO COMPILADO NISMAN)))))
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HOY SE CUMPLEN 4 AÑOS
DE LA MUERTE
DEL FISCAL ALBERTO NISMAN.
ACASO
EL EJEMPLO MÁS GRAFICO Y PERFECTO
DEL SÍNDROME DE PROCUSTO.
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UN MISMO HECHO,
DOS HISTORIAS....
¿CÓMO UN HECHO
PUEDE SER CONTADO
DE UNA MANERA U OTRA
DIAMETRALMENTE OPUESTA
SEGÚN LA IDEOLOGÍA
O LA POSTURA POLÍTICA
DEL RELATOR DE LA NOTICIA?
¿CÓMO UN HECHO Y UNA PERSONA
SE TRANSFORMAN
EN EL SÍMBOLO MÁS PROFUNDO DE LA GRIETA?
Y POR SUPUESTO
EL QUE VIENE A CONTARME
ALGO QUE NO COINCIDE CON MI OPINIÓN
TIENE QUE SER INMEDIATAMENTE
CENSURADO
AGREDIDO
INSULTADO
ELIMINADO.
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IGUAL QUE HACÍA PROCUSTO:
CUANDO VENÍA ALGUIEN
MÁS BAJO O MÁS ALTO
QUE LA ESTATURA DE SU CAMA,
LO DESTROZABA.
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COMO YA SABEMOS,
LA GRIETA EN LA ARGENTINA
DESTRUYÓ LOS HECHOS...
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ENTONCES
NISMAN
ES AL MISMO TIEMPO...
UN OPORTUNISTA
UN FISCAL MANEJADO POR LA CIA Y LA MOSSAD
QUE HIZO UNA DENUNCIA MENTIROSA CONTRA CRISTINA
Y SE SUICIDÓ CUANDO VIO QUE NO TENÍA PRUEBAS.
Ó
UN HÉROE
UN FISCAL INDEPENDIENTE
QUE SE ANIMÓ A DENUNCIAR
EL PACTO DE CRISTINA CON IRÁN POR RAZONES COMERCIALES
Y QUE TERMINÓ ASESINADO
POR LOS GRUPOS DE INTELIGENCIA QUE RESPONDÍAN AL KIRCHNERISMO
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CADA VEZ HAY MENOS LUGAR
EN ESTA ARGENTINA AGRIETADA
PARA DECIR "NO SÉ"
PARA DECIR "SÍ, PERO"
PARA LOS MATICES.
Y ES MUY IMPORTANTE
ACRIBILLAR
AL RELATOR DE LA NOTICIA
AL ANALISTA
AL PERIODISTA
AL AMIGO
O AL FAMILIAR
QUE VIENE CON IDEAS DISTINTAS A LAS MÍAS.
(PROCUSTO)
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LO MISMO OCURRIÓ DESPUÉS
CON SANTIAGO MALDONADO
HABÍA DOS SANTIAGO MALDONADO:
UN ARTESANO,
PIQUETERO
EXTREMISTA
TERRORISTA MAPUCHE
RADICALIZADO
ARMADO
QUE SE AHOGÓ EN EL RÍO CHUBUT
DESPUÉS DE UN CORTE ILEGAL DE LA RUTA
Ó
UN HÉROE
UN MÁRTIR
UN LUCHADOR
UN IDEALISTA
UN SOÑADOR
QUE DEFENDÍA LA LIBERACIÓN DE LA TIERRAS ANCESTRALES
Y QUE FUE BRUTALMENTE REPRIMIDO Y MASACRADO
POR LA GENDARMERÍA
DE LA MINISTRA PATRICIA "ADOLF" BULLRICH
Y EN CONSECUENCIA
MURIÓ AHOGADO
EN LAS FRÍAS AGUAS DEL RÍO CHUBUT.
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VOLVIENDO A NISMAN....
POCO IMPORTA
LO QUE DICE LA JUSTICIA.
NO IMPORTAN LOS HECHO,
IMPORTA CONFIRMAR
MI IDEA
MI PREJUICIO
MI OPINIÓN.
POCO IMPORTA
QUE PARA EL FISCAL FEDERAL EDUARDO TAIANO:
1. SOLO SE ENCONTRARON 2 MUESTRAS DE HUELLAS
EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL FISCAL.
AMBAS HUELLAS ERAN DE NISMAN.
(O SEA QUE ALGUIEN LIMPIÓ LA ESCENA DEL CRIMEN
DESPUÉS DEL HECHO)
2. NO SE ENCONTRÓ RESTO DE POLVORA EN EL CADAVER DE NISMAN
(ESTO IMPLICARÍA QUE NO SE AUTO-DISPARÓ)
3. SE HALLARON RESTOS DE KETAMINA EN EL ORGANISMO DE NISMAN
(CON EL CUAL PUDO HABER SIDO DORMIDO)
4. LA CUSTODIA QUE DEBÍA PROTEGERLO TARDÓ 11 HORAS PARA ENTRAR AL DEPARTAMENTO
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A ESTO TENÉS QUE SUMAR
UNA LISTA ENORMES
DE IRREGULARIDADES
QUE SE COMETIERON EN LA ESCENA DEL CRIMEN...
1. HUBO MÁS DE 60 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE NISMAN (84 METROS CUADRADOS)
2. PERSONAL FORENSE DE LA P.F.A.:
-PISÓ "REITERADAMENTE" UNA TOALLA EN EL BAÑO
-APOYARON SUS MANOS EN LUGARES DONDE HABÍA SANGRE
-NO GRABARON EL MOMENTO CUÁNDO LEVANTARON EL ARMA
-NO RESGUARDARON EL CELULAR DE NISMAN
3. LA FISCAL FEIN CIRCULÓ SIN NINGÚN TIPO DE PROTECCIÓN
4. LA FISCAL FEIN SE SENTÓ SOBRE LA CAMA DEL DORMITORIO DEL DR. NISMAN
5. DEJARON ENTRAR AL DEPARTAMENTO A UN FUNCIONARIO POLÍTICO
COMO ERA SERGIO BERNI.
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¿QUÉ DIJO FEIN
EN UN REPORTAJE CON EL DIARIO LA NACIÓN?
"No puedo garantizar lo que sucedió dentro del departamento antes de mi llegada"
"Desde las 22.30, cuando ingresan la madre con el custodio y una amiga,
luego el médico de Swiss Medical,
hasta la 1.20,
fueron tres horas que yo no estuve en el lugar"
"No puedo asegurar que la escena fuera la misma"
———
PERO NADA DE ESO IMPORTA.
NISMAN
FUE ASESINADO
O SE SUICIDÓ
SOLAMENTE
DE ACUERDO A MIS CREENCIAS POLÍTICAS.
Y LO MISMO OCURRE
CON CASI TODAS LAS GRANDES NOTICIAS
QUE DIVIDEN A LA SOCIEDAD ARGENTINA.
SE PUEDE PENSAR DISTINTA,
SE DEBE PENSAR DISTINTO.
ABURREN LOS PAÍSES
DONDE NO HAY DEBATE.
PERO UNA COSA ES EL DICENSO
Y OTRA COSA
ES LA NECESIDAD DE DESTUIR AL QUE PIENSA DISTINTO.
ESTO ÚLTIMO
NOS MUESTRA
CUAN ENFERMOS ESTAMOS....
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