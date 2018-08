Finalmente el senado autorizó los hallanamientos a Cristina Fernández. Sin embargo antes de que sea aprobado, la senadora se manifestó en el Congreso con su habitual discurso. El conductor de Viale 910 se preguntó y respondió el "el exceso de protagonismo de Cristina Kirchner puede ser peligroso para 'Cambiemos'? La respuesta es sí".

extuales destacados:





"Lo que pasó anoche, lejos de sser un lanzamiento presidencial, fue una dura derrota en términos de poder político".





"Es el momento de mayor debilidad de Cristina Kirchner y siempre recuerden: La debilidad provoca desesperación".





"66 senadores le dijieron a Cristina: "Señora, usted no tiene sangre azul, usted no es parte de la nobleza, usteds una ciudadana más, debe someterse a la justicia y ser allanada "hasta Miguel Pichetto, su fiel ladero durante 12 años en el senado, se animó a torearla cuando le dijo: "No se victime". "Tranquila, usted va a ser candidata".





