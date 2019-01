"Ganamos la Copa más importante de la historia de River, el Mundial era la frutilla del postre"

D"Onofrio contó que al volver de Madrid pasó las fiestas en familia y después de tomo días a descansar. Acerca de los festejos tras ganar la Copa Libertadores a Boca dijo: "Fui cayendo a medida que fueron pasando los días porque habernos ido de Madrid a los Emiratos era como que nos debíamos vivir esto. No nos tocó vivir la primera etapa". "Siento que el hincha de River está purificado". Para D"Onofrio "si te va mal resurgis y a River le pasó eso". "Es el club argentino que más ganó y eso lo siente el hincha". Destaca que pasaron de lo más bajo a lo más alto. "Enorme respeto a nuestro rival eterno Boca".

Viale pregunta si se superó la bronca de que no se jugó de local. Al respecto el presidente del club dijo: "Hicimos lo imposible para que el partido no saliera de la Argentina, no tuvimos éxito y está dentro de las atribuciones de la Conmebol. Lo tendría que haber decidido el fútbol entero no solo el titular de la AFA (Chiqui) Tapia. Creo que hay una actitud de la AFA de disciplinarse ante la Conmebol y se alineó en esa posición".

-"Estamos devolviendo la plata de las entradas".

Sobre el daño moral "no encontré gente de River que ataque a River. Quieren responsabilizar a la Conmebol y al gobierno de la Ciudad". Considera que es más político que un tema legal hacia el organismo.

Viale señaló el papelón futbolístico por la derrota ante el rival de Emiratos. Para D"Onofrio no fue así. Remarca que se había jugado poco antes la final de Copa Libertadores ante Boca y le habría pasado a cualquiera que ganara.

Mencionaron lo que se hablaba de la final. "El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue presidente de Boca, es hincha de Boca, sabe lo que se siente". "Se paró el fútbol argentino. Nosotros debemos cuatro fechas del torneo local". También se refirió al tema de la colectividad judía por los partidos que eran sábado. "Nos bombardearon a Daniel Angelici y a mi de que no sea sábado". "Nos ocupamos de hablar por todos lados para pasarlo a domingo". Viale entre risas dice que no se juega en shabat. Además comentaron que mucha gente postergó sus planes de celebraciones porque estaba el partido que cambió varias veces de fechas. Contó la anécdota de que iban a poner la televisión en pleno casamiento. Remarca el tema de la fecha y lo que ha pasado en materia de juego.





"Habló con Marcelo Gallardo y con nosotros. Después de la trayectoria espectacular que hizo en River no le podes negar esta oportunidad que pide". Dice que es un pase más allá de lo económico.

-La diyuntiva sobre la situación de los delanteros y los refuerzos que podrían llegar. "River perdió a Rodrigo Mora"



Viale le pregunta si va a ser candidato en la política a lo que respondió: "Estoy trabajando en River, Política partidaria no hago". Se refiere a la política económica y a la necesidad del consenso. "El tema de la educación es a 30 años pero hay que empezar".

Sobre Mauricio Macri dijo: "En el camino que han recorrido, lo voy a comparar con lo que nosotros hicimos en River. Hicimos una auditoria y le contamos a la gente la verdad de lo que encontramos. Me parece que el gobierno de Mauricio no transmitió lo que encontró". "No mostró el tema de la luz, del gas". "Tenes que contarle a la gente antes lo que encontraste. Mala información de arranque. Le erraron en la estrategia. Hay mala praxis".

"En esta elección le pido a los que se presenten que no digan quien va a a ser el presidente. Cuenten primero cual es el proyecto".

Señala una Argentina más complicada en 2019. "El ajuste de tarifas, la devaluación. Hay que reconocer que las tarifas de gas y luz tenían precios imposibles de sostener. Nos íbamos a quedar sin agua, sin luz, sin inversiones. Haces el ajuste y lo pagamos todos nosotros pero tenes una inflación que hace que ese ajuste no alcance". "Tengo plena confianza de que los argentinos hayamos visto que los que nos gobiernan nos cuenten".



