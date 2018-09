'Hay periodistas que hablan de que el peronismo se sacaría a de encima a CFK a fin de año'

Los textuales de la entrevista:









"Este juez tiene un enfrentamiento manifiesto contra Cristina Fernández de Kirchner' 'Hay una Justicia sospechada' 'La Justicia en la Argentina, los mismos jueces que perdonaron al kirchnerismo".



"Tanto Jorge Lanata y Hugo Alconada Mon nos dijeron en el Diario de Mariana, que estos son los jueces que tenemos, que por lo menos se está avanzando' 'Recordemos que Bonadío es uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach' 'Hay que ver hasta dónde se llega' 'Los peronistas se mantienen firmes al decir que no permitirán el desafuero de CFK' 'Hay periodistas que hablan de que el peronismo se sacaría a fin de año a CFK de encima".





'Intangibilidad' 'Hay muchas maneras de que el Poder Ejecutivo intente someter al Poder Judicial' 'Como el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria, esto es una medida teóricamente de protección' 'El problema es que no son probos' 'Jueces y fiscales tienen un sueldo de entre $100 mil a $200 mil' 'Tienen 45 días de vacaciones y muchos beneficios siendo de ese Poder' 'El número lo dio Federico Delgado' 'Es difícil que los fiscales den entrevistas porque los acusados los recusan por sus dichos' 'Es importantísimo que la Justicia se abra a la ciudadanía".".La Justicia tiene que avanzar si esto de los cuadernos está probado, rápidamente' ; 'El juez Claudio Bonadío tiene la causa porque no la mandó a sorteo".