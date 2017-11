Este jueves, Horacio Rodríguez Larreta acudió a los nuevos estudios de Radio La Red donde fue entrevistado por Jonatan Viale y su staff de Viale 910 . Habló de varios temas, entre ellos, su posible postulación para la reelección como Jefe de Gobierno de la Ciudad en 2019.









Sobre si Cristina perdió el eje: "Creo que es el pasado, ella representa algo que ya fué en Argentina y que la mayoría de la gente no quiere más (...) En la Provincia la gente también dió vuelta la página y nos va a ir bien en la elección, ella es una expresión cada vez más minoritaria (...)"



Entrevista a Horacio Rodríguez Larreta

Referido a si va por la reelección en el 2019: "Falta para el 19, a mí me encanta el trabajo en la Ciudad. No había escuchado nada de Carrió, tengo buena onda con ella, con su equipo en Capital, estamos recorriendo juntos la Ciudad. Lilita es un fenómeno, ayer dijo que estaba buscando novio pero dijo que salía con tac os y el tema de las veredas la complicaba, ahí vino la crítica, Lilita no consigue novio porque las veredas de la Ciudad están rotas (...)"





Sobre si se van de Bolivar: "Ya nos mudamos, (...) la idea es ir dejando el centro, (...) mi oficina está en Parque Patricios y ayudó mucho a desarrollar la zona (...)"





Acerca de si va a jugar al fútbol a Olivos: "No porque van d noche y yo a la noche no salgo mucho, tengo a mi hija chiquita y mis dos hijas más grandes, si salgo a correr muy temprano a la mañana (...)"

: "Nos fué muy bien en las PASO; estoy convencido de que mucha gente que no nos votó coincide con nosotros y no quieren volver para atrás, si escuchan hablar a Cristina se dan cuenta que hemos dado vuelta la página. La gente no quiere más eso (...), quieren que vayamos a fondo para acabar con la corrupción, un voto más es un Diputado más y un Diputado más hace la diferencia, para sacar a De Vido nos faltaron 15 Diputados este año.""Es ridículo, no puede decir algo así no tiene asidero, en un Gobierno donde se cuestionaba a los periodistas desde al cadena nacional, donde los escrachaban con afiches en al pared, escuchar decir ésto ahora me genera contradicción (...) Es un disparate lo que dice, el ladrón cree que todos son de su misma condición."