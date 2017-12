Hugo Dichiara: "Jorge Sampaoli se bajó molesto y con agresiones verbales"

Hugo Dichiara habló con el conductor de Viale 910 acerca del maltrato de Jorge Sampaoli a el oficial de tránsito en Casilda.

Acerca de la conmoción que se armó:



"Lamentablemente nos tocó a nosotros, no es una situación agradable, nos ha pasado y ahora hay que afrontarlo. Aquí viven 40.000 personas, una Ciudad chica, tranquila, hacemos controles de alcoholemia permanentes desde que empezó esta gestión hace dos años, el director y yo vamos a todos los controles para apoyar a los inspectores".





Sobre lo sucedido con Sampaoli:



"Este fin de semana hicimos varios controles por las fiestas, el domingo llega un auto hasta el control, con vidrios polarizados, la que manejaba era una señorita de entre 30 y 35 años, nosotros no damos nombres ni filmamos nada, el video lo filmó alguien más, le hacemos el test de alcoholemia y le da 0, en ese momento el inspector ve que había exceso de pasajeros, eran 8. Cuando se bajan entre ellos estaba Jorge Sampaoli, se bajó molesto y con agresiones verbales".





Referido a cómo reaccionó el personal:



"Ningún tipo de agresión, nosotros estamos acostumbrados a eso, la gente nos insulta, nos dicen que vamos para recaudar. Nosotros en estos casos no hacemos ningún tipo de infracción, como se habla tanto de la parte recaudatoria no hacemos infracciones a no ser que haya falta de documentación o alcoholemia positiva".





Acerca de si lo llaman para anular multas:



"Eso pasa, pero con el secretario de seguridad estamos muy firmes, trabajamos en forma clara, es política de estado lo que tenemos respecto de esto, no hay amigos ni nada".



"Llamó por teléfono primero el hermano, luego pidió si lo podíamos atender a Jorge, nos pidió las disculpas del caso. Estamos pensando en que haga alguna actividad benéfica para el pueblo".





