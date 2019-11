Intercontinental 2000. "No fuimos a estar por estar, fuimos a ganar"

Destacó la mentalidad del plantel que se consagró en Tokio: "Sabíamos lo que teníamos que hacer, fuimos a cumplir nuestro rol. No fuimos a estar por estar; fuimos a ganar. El grupo que jugó contra Real Madrid era un grupo de hombres, que era demasiado, demasiado, inteligente".

"De Argentina me enamoró el cariño que tuve desde el primer día que me puse la camiseta de Boca . Siendo un extranjero me trataron muy bien, y después se sumaron los logros y aumentó el cariño. Córdoba, Bermúdez y yo vinimos a Argentina para cambiar la imagen de nuestro país, porque pensaban que Colombia era solo narcotráfico y guerrilla. En Argentina yo soy feliz y mi familia también".