El periodista Bermúdez habló con el conductor de Viale 910 sobre los números de pobreza que dio la UCA y acerca a los incidentes en el Congreso.





"Si vos tomas una medida que afecta a 11.400.000 personas, imagínate en una cancha faltando 5 minutos para terminar el partido, vas ganando 3 a 1 y de pronto el referi anula los 3 golpes y se empieza de nuevo. Acá pasa algo parecido, no se puede legislar para atrás, si hay una formula que dice que en marzo me tienen que dar el trimestre no pueden venir ahora a decir que me dan el trimestre y en lugar del 14% me das el 5%. Yo llamé a constitucionalistas y todos me dijeron que va a haber muchos juicios por ésto y la Justicia va a tener que declarar la inconstitucionalidad, lo hacen porque ganan tiempo y porque muchos no van a hacer juicio. Encima la Corte falla muchos tiempo después te pagan mal la sentencia y el jubilado debe hacer otro juicio por eso, es perverso. La solución sería pagar con esta fórmula y esperar al año que viene para aplicar la nueva".



"Yo estuve con la gente del Observatorio Social de la UCA y cuando ví el número de los chicos pobres, esos cobran la AUH; le van a rebanar el aumento a esos chicos, a los chicos pobres. Veo gente diciendo el machete que les pasó Durán Barba y no lo puedo creer, quiero que me expliquen cómo 5% es más que 14%".





Acerca de si lo sucedido recién le va a dar letra a Cambiemos para victimizarse:



"La Gobernadora de Santa Cruz ¿Cómo se llama? ¿Ella firmó el acuerdo de los Gobernadores? El kirchnerismo firmó también el acuerdo donde dicen que le van a rebanar a los jubilados y beneficiarios de la AUH ¿Se puede construir un país de esta manera? ¿Con extorsión ? Un Pichetto diciendo que se tragó ésto y votó ¿Esa es la convicción de un Senador? Después salen a decir que los jubilados pierden plata y no poder adquisitivo, yo les sacaría el 30% de la plata de la dieta haber si pierde poder adquisitivo o no ".









Escucha el audio de la entrevista: