Jonatan Viale y una nueva editorial: "Crearon un monstruo que no pueden controlar"

¿De qué trata Frankenstein? De cómo se puede perder el control de tu propia criatura, de tu propia creación. Un monstruo fabricado a través de la ciencia. ¿De qué trata 'Terminator' con Arnold Schwarzenegger? De lo mismo. De cómo se puede perder el control de tu propia creación. Un monstruo fabricado a través de la tecnología. En el año 2029, después de devastar la tierra y esclavizar a la humanidad, las máquinas, gobernadas por la inteligencia artificial -Skynet- están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor. ¿Qué hacen las máquinas ante esta situación? Entienden que asesinar a Connor en el presente no tiene mucho sentido porque ya condujo a la resistencia humana del mundo entero a la victoria. Entonces, deciden eliminar al líder enemigo antes de que nazca. Para eso, envían al pasado (al año 1984) a un monstruo: mitad humano, mitad robot, llamado 'Terminator t-800'. Un cíborg asesino, con la misión de exterminar a Sarah Connor, la madre de John, antes de que sea concebido. Lo que está nuevamente sobre la mesa es cómo una creación de la raza humana está fuera de control y termina atentando contra ella. En este caso la frase sería: 'los monstruos que vos creás, gozan de buenan salud y -tarde o temprano- también vienen por vos'.

(AUDIO CORTE EN LA 9 DE JULIO / INCIDENTES / ACAMPES / GOBIERNO VS. PIQUETEROS).

Como el mito de Frankenstein, como el mito de Terminator, la historia se repite. Las criaturas que alimentaste durante muchísimo tiempo se terminan devorando a su propio creador. Para ser justos el movimiento piquetero nació en los años 90 bajo la presidencia de Carlos Menem resistiendo las privatización de YPF. En Cutralcó, provincia de Neuquén, la empresa reduce su personal de 4.200 a 600 empleados. Y en el invierno de 1996 cientos de vecinos se reúnen cortando la ruta 22. Durante 5 días los accesos a Cutralcó y Plaza Huincull permanecen cortados. Sin embargo... la explosión del movimiento piquetero fue entre los años 2001 y 2002, la peor crisis económica y social de la historia de Argentina. Movimientos como la 'federación tierra y vivienda' de Luis D'elía, o la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete cortan los accesos a Buenos Aires pidiendo ayuda social ante una pobreza que llegaba el 50%. Sin embargo, ¿en qué momento los piqueteros se transforman en un sujeto político de peso? ¿cuándo pasan de actor social a actor político? ¿quién busca cooptarlos para darle volumen a su proyecto político? Un tal Néstor Kirchner. Se reúne con los 4 dirigentes sociales más representativos:

-Luis D'elía (Ftv)

-Emilio Pérsicco (Movimiento Evita)

-Edgardo De Petri (Frenta Transversal)

-Héctor Tumini (Barrios De Pie)

A partir de ese momento nace el polo de piqueteros 'k'. La pregunta del millón, o de los cientos de millones, es: ¿qué hizo el macrismo? ¿qué había prometido y qué terminó haciendo? Había prometido más trabajo y menos planes. Había prometido más circulación y menos piquetes. Había prometido quitarle poder a las organizaciones sociales. ¿Qué terminó haciendo? Todo lo contrario. Los empoderó más. Multiplicó por 8 el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social conducido por Carolina Stanley. Y como decíamos ayer profundizó todavía más la inter-dependencia. Los piqueteros necesitan del estado para financiar sus planes. Pero el gobierno necesita a los piqueteros para garantizar la paz social y el control de la calle. Esto en ciencia política se llama 'interdependencia compleja' (un concepto medio dificil que inventaron dos politólogos llamados Robert Keohane y Joseph Nye). En castellano, quiere decir que 'A' necesita a 'B' como 'B' necesita a 'A'. River no sería nada sin Boca Como Boca no sería nada sin River. En la Guerra Fría Estados Unidos y La Unión Soviética se necesitaban mutuamente. Hoy, por la dinámica de la economía argentina, los grupos piqueteros necesitan del estado para sobrevivir y el estado los necesita a ellos para no perder la gobernabilidad. El problema es que muchas veces la criatura alimentada / financiada por el estado se sale de control como está pasando en estos momentos. ¿De qué estamos hablando en números?

- 600.000 PERSONAS ENROLADAS EN LA CTEP

(CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR)

(EL MOVIMIENTO EVITA DE EMILIO PÉRSICCO TIENE 400.000)

(OTROS TANTOS EN EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUÍDOS DE JUAN GRABOIS).

- 70.000 PERSONAS ENROLADAS EN BARRIOS DE PIE

(QUE TIENE UNA INTERNA POLÍTICA)

(GUSTAVO MENÉNDEZ APOYANDO A LA CANDIDATURA DE ALBERTO FERNÁNDEZ)

(SILVIA SARAVIA APOYANDO LA CANDIDATURA DE ROBERTO LAVAGNA)

- 70.000 PERSONAS ENROLADAS EN LA CCC

(CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA)

(LA MITAD RECIBE UN PLAN SOCIAL O SUBSIDIO)

- 15.000 PERSONAS ENROLADAS EN EL POLO OBRERO

(EL BRAZO PIQUETERO DEL PARTIDO OBRERO)

(QUE A SU VEZ INTEGRA EL FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES)

Ahí tenés por lo menos a 740.000 personas que movilizan los grupos piqueteros o las organizaciones sociales. Para que entiendas de lo que estamos hablando son 10 canchas de River llenas. O son 80 estadios Luna Park. 740.000 personas te pueden pudrir la calle en 5 minutos. 740.000 personas te pueden cortar el Metrobus, acampar en la 9 de Julio, o frenar la Panamericana si los gerentes de la pobreza están de mal humor. Pero también te pueden generar saqueos si la relación con el gobierno entra en un punto de no-retorno. ¿Esto es un problema para Macri? Sí, un problemón. ¿Pero saben qué? Es un problema todavía mucho más grande para un tal Alberto Fernández, el casi seguro futuro presidente de argentina. ¿qué está pasando ahora? Opción 1: Fernández está jugando con fuego y autoriza que los piqueteros enrarezcan el clima social opción 2: Fernández no maneja lo que está pasando y los piqueteros le están demostrando su poder de fuego. Yo me inclino mucho más por la opción 2. Lo cual demuestra que esto, lejos de ser un problema ideológico, es un problema estructural que tiene la argentina. Se convirtió en un país ingobernable / inviable tanto para el macrismo como para el kirchnerismo porque tiene millones de personas ancladas en el estado. Una pobreza estructural aprovechada por gerentes que extorsionan al gobierno de turno.