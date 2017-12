Julio Bazan habló con el conductor de Viale 910 acerca de las agresiones que recibió en el Congreso:

"Muy agradecido por la solidaridad. Me dieron de alta hace algunas horas de la Clínica. Ahora tengo que hacer los trámites en la ART para irme recuperando de a poco.""Tengo una herida en la cabeza provocada por un piedrazo, me la suturaron con 5 ganchos, tengo al boca llena de ampollas porque me arrojaron ceniza caliente que me quemó el interior de la boca, además de las trompadas y las patadas estaban desorbitados, es muy preocupante. Yo me retiraba y me persiguieron, después era como una cacería, colegas y metrodelegados me llevaron al subte para refugiarme, al bajar la escalera me rompieron la cabeza de un piedrazo, los metrodelegados me metieron en un cuarto sindical que tienen ellos,me refugiaron, la turba quería ingresar, un metrodelegado salió a parlamentar con ellos y lo insultaron y le pidieron que me entregara si no querían que rompieran todo el subte. Los colegas y los metrodelegados me salvaron la vida.""Ahí había distintos fuegos, los que estuvieron ahí me dicen que un vendedor de choripanes había dejado la ceniza de los chorizos, me bañaron completamente con esa ceniza, estaba fría como para no lastimarme la piel peor lo suficientemente caliente como para quemarme la boca y la garganta. En este caso es una cacería de periodistas. El jueves pasado había violencia afuera y también adentro, esa violencia que baja , ese ejemplo que dan los referentes se agudiza cuando baja a la gente"."Están claramente identificados en los videos, los videos tiene la Justicia pero"Me llamaron Jueces, colegas, gente del común, el Presidente Macri, Marijuan, me llamó todo el mundo porque fue impresionante y muy repudiable lo que pasó, eso está bien, pero en los hechos los políticos no pueden pelearse e insultarse para fundamentar una ley. Mis heridas se van a curar en algún momento, lo que hay que curar es a la sociedad."