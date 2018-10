Julio De Vido: "Usted está muy lejos de ser Jesús"

El conductor de Viale 910 arrancó su columna de opinión con la historia de Jesús, un hombre que fue traicionado.





Para la justicia argentina, Julio De Vido no fue un hombre engañado, si no el responsable de la Tragedia Once.





Joantan Viale explicó por qué sucedió la tragedia: "De Vido era el Ministro que le pagaba subsidios multimillonariosa la famlia Cirigliano ¿Y que hacían los dueños de la empresa TBA? En lugar de gastar la platana en trenes nuevo o arrglar los frenos, la patinaban en viajes" entre tantas cosas.





"Señor ex ministro, diputado destituído, le puedo asegurar que usted está muy lejos de ser Jesús" fue la frase que cerró el editorial.





Reviví el audio: