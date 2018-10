"La impunidad le hace mal a la República y actuamos en consecuencia"

Acerca de la absolución de Menem: "Voy a leer el fallo y vamos a reunirnos con Lilita para ver qué hacemos". A la vez, expresó que cree que la impunidad le hace mal a la República y junto a Carrió actua en consecuencia





Sobre que cobran sentido las palabras de Garavano con la absolución de Menem: "Son desafortunadas, en un contexto político e histórico que no se deberían dar, él se justifica diciendo que no es político, que viene del ámbito de la Justicia, un Ministro de Justicia no es un opinólogo o un Juez o un fiscal".





Con respecto a a la declaración de Carrió que dice que hay un sector del Gobierno que quiere libre a CFK porque la necesitan como candidata: "No creo que eso piense Lilita, sí hay un sector que sabemos que tienen un sentido corporativ o,entienden que hay situaciones donde no hay que profundizar".