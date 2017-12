Mario Negri habló con el conductor de Viale 910 acerca del clima violento que se vivió en diciembre y acerca de que hizo mal el oficialismo.

"Parece que todos los diciembres hay que prepararse para sorpresas y tensiones, siempre distintas".

Sobre si los sorprendió este clima violento de diciembre, como que el Gobierno no se lo esperaba:

"En el caso del pacto fiscal el Gobierno actuó de buena fe, era un cosa grande cambiar la estructura tributaria, un paquete de leyes separadas, algunos Gobernadores se hubiese preferido que la ley del acuerdo fiscal hubiese puesto lo previsional también, no es muy prolijo pero una cosa garantizaba la otra".



Sobre si cree que la violencia es organizada:



"Creo que no es que hay un lugar donde se armó una conspiración pero creo que sobre los hechos que se van generando se van sumando acciones, actitudes, se crea un clima, tampoco creo que los Diputados opositores participen de algo planificado pero muchos de ellos vieron reflejada la posibilidad de volver de ver un acontecimiento desgraciado cercano al 2001 aunque las condiciones no son ni cercanas. Se venía de la suspensión de una sesión donde el oficialismo tenía un quórum endeble pero llegábamos porque había muchos Legisladores que se quedaron parados ante los hechos de violencia. Con ese antecedente y los días que pasaban alguien dijo que si presionaban un poco más esto no arrancaba".



Acerca de qué hizo mal el oficialismo para que se arme todo esto:



"Yo tengo una opinión personal, cuando uno pronuncia la palabra jubilados pronuncia sensibilidad, acá y en todo el planeta, cuando en Argentina se dice jubilado es porque les van a descontar, no les van a aumentar, y eso que el Gobierno venía de la reparación histórica, pero hay una asociación inmediata que se debió analizar antes. Además en el Senado la ley pasó muy rápido. Yo no regalo la iniciativa de explicarla si es por mí, la explico yo".

Escucha el audio de la entrevista:

Mario Negri con Jonatan Viale.mp3