Martín Ocampo habló con el conductor de Viale 910 sobre los violentos que hirieron a la policía y los incidentes en el Congreso.





"Es una jornada muy triste porque ha vuelto como nunca la violencia política, violencia que hemos desterrado hace tiempo pero algunos no entendieron que la mayoría de los argentinos quiere una democracia en paz y no al violencia como acción política.""Acá lo importante es la investigación, cómo continúa el proceso de determinar la responsabilidad de los que fueron detenidos y de los organizadores. Ayer vimos que esta gente se movía de forma organizada, queremos que la justicia determine cómo se organizaba y quiénes organizaban, quienes los financiaron, quienes son los autores ideológicos, quiénes dieron las órdenes"."En algunos casos porque creo que la investigación apunta a los responsables ideológicos de ésto"."Hay pruebas que se irán colectando en las investigaciones, cosas que no se pueden hacer durante el operativo. Luego de cada evento la policía y la Justicia investigan, hay que tomarse el tiempo, pero yo no me quiero quedar en los muchachos detenidos, hay que encontrar a los responsables de la planificación de lo que sucedió ayer.""Hay que ver las banderas que estaban ahí, algunos se retiraron durante los desmanes. Hay que buscar a l os responsables, el FIT, Quebracho"."La decisión de la Jueza complicó la operación policial, no solo es el tema de armas letales, la policía no podía usar gases lacrimógenos Puso en riesgo a la Policía haciendo caso al pedido de un Legislador de la oposición y sin consultar a ningún técnico. El Diputado Recalde se presentó a la Jueza, pidió que a la policía le sacaran elementos para trabajar en la marcha y después muchos de sus simpatizantes políticos se dedicaron a cometer desmanes en la Plaza. No puede suceder más que una Jueza que no tiene competencia para intervenir en estos temas, es contencioso administrativo, tome estas decisiones porque pone en riesgo a nuestro policías"."Claramente hay un sector de la vida política argentina que no creen en al democracia, tienen la intención de generar zozobra en el sistema institucional".