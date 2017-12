Martín Redrado habló con el conductor de Viale 910 acerca de la suba del dólar, inflación y le economía de hoy en la Argentina.

Acerca de la suba del dólar:

"Está claro que los argentinos, sobre todo hacer política económica en Argentina, hace que tengamos en cuenta la idiosincracia, y cada vez que se mueve el dólar genera algún tipo de incertidumbre, incluso en los que no compran dólares, esta vez es diferente, pro las autoridades debieran tomar nota de que Argentina todavía no está lista para el dólar suba 1 peso en un día y no afecte al resto de la economía".



"Está claro que a fin de año mucha gente quiere sus ganancias en dólares, inversores, empresas extranjeras, también pasa algo con el turismo, si más gente va a Brasil que a Mar del plata es porque algo pasa, en el año la inflación sube 25% y el dólar sube 15%, Argentina es más cara en dólares. Pero hay que decir que hay que tener calma, el BCRA tiene récord de reservas, si quiere puede manejarlo pero lo está dejando correr. Lo que hay que procurar es que el dólar y la inflación se muevan de la misma manera durante el año".



Referido a la gestión de Dujovne:



"Yo evaluaría todo, no es bueno poner nombres, sería injusto. Hay sectores de la economía a los que les va muy bien, a otros no. Lo que puedo decir es que hoy la Argentina está peleando la mitad de la tabla, creo que el equipo da para más".

Escucha el audio de la entrevista:

Martín Redrado.mp3