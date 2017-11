En el programa Viale 910, Miguel Ángel Pichetto habló sobre RAM, ARA San Juan, la ex presidenta Cristina Kirchner y su compañero que está preso, Julio De Vido.

Sobre la muerte del mapuche Nahuel:





"Ya opiné sobre la cuestión, hace 4 meses hablé en oportunidad del caso Maldonado, es un proceso de crisis que viene desarrollándose hace un tiempo largo, hay un grupo que no tiene que ver con a la comunidad mapuche que hace un reclamo pacífico y legítimo por las vías administrativas y judiciales de tierras que ellos consideran de sus antepasados, eso va por el camino de la ley; hay un grupo de naturaleza violenta, negacionista del estado y la bandera, define espacios como territorios propios, no deja que avance la ley y la Justicia, todo eso presiona en la zona de la Cordillera, y Jueces titubeantes que tardan seis días en ingresar a un escenario para saber qué ha pasado, que no hacen valer la vigencia de la ley dentro del territorios nacional y un Gobierno que mira como si esto ocurriera en otro lado, que no reacciona."



Acerca qué debe hacer el Gobierno:



"Promoverles el juicio político y sacarlos, estos Jueces no sirven para nada. Estamos perdidos con estos Jueces, como también lo fue el juez Otranto, tardó 75 días en entrar al territorio en Esquel para encontrar el cadáver de Maldonado en el río, ahora pasa lo mismo, hace 4 días que ocurrieron los hechos y no se ha entrado para saber qué ha pasado con la muerte de este joven que no es mapuche, que aparentemente es de un barrio de Bariloche. Este es un grupo violento con cierta organización y logística y vinculados a grupos chilenos que hacen terrorismo en Chile, esa es la verdad, no les gusta a algunos ver la realidad".



Sobre los submarinos:



"No voy a opinar de ese tema, como todo ciudadano de bien espero que aparezcan con vida, me hubiera gustado mucho una declaración de las organizaciones de DDHH planteando que vuelvan con vida, en Argentina parece que hay diferencia, es el país que tenemos. Son argentinos que están viviendo situaciones de incertidumbre, son marinos argentinos".



Referido al papel de las FFAA:



"Hay que recuperarlas, modernizarlas, la deuda de la democracia es total, se sigue pensando con a la lógica de los 70 peor el país debe ir a un camino de unidad con FFAA modernas. Del 83 a la fecha esta visión de que las FFAA estaban demonizadas han ido en detrimento del presupuesto, del reconocimiento público, de considerar que su actividad es despreciable, esta lógica cultural. La Argentina sigue mirando por el espejo retrovisor, una vez que podamos hacer un debate mirando al futuro podremos ir mejorando".



"La comunicación también debe hacer una autocrítica, a veces hay un abordaje ligero de los temas, las cosas escalan y la verdad es lo que menos importa. No hay una comprensión seria de lo que pasa con el grupo RAM, el Gobierno también está en deuda, la secretaría de información del Gobierno tiene que dar más información sobre lo que pasa en ese lugar, este tema no es nuevo. Acá todo el mundo opina de todo como si supiera, la CGT opina de los jubilados".



Referido a quién piensa que debe tenerle miedo Cristina, a ir presa o a él en el Senado:



"A ninguna de las dos cosas, yo no tengo odio ni rencor ni cuestión emocional, es la política, la ex Presidenta eligió un camino, un proyecto, coincidiremos en lo que podamos coincidir, el peronismo tiene que construir una visión. No creo que la ex Presidenta pueda ir presa porque hay etapas procesales, no hay condena y hay mucho para caminar en la Justicia. Nosotros vamos a hacer el bloque del PJ con otros que compartan nuestra visión, hay una posición de no integrar el espacio con Unidad Ciudadana. Uno puede hacer lo que quiera pero no puede evitar las consecuencias, cada partido debe tener su bloque en el Senado y en Diputados. Nosotros tenemos que trabajar para que a nuestros Gobernadores les vaya bien, ellos acaban de firmar un acuerdo fiscal con la Nación y nosotros lo tenemos que votar mañana."

Sobre por qué fue a visitar a De Vido:

"Por una cuestión de solidaridad desde el punto de vista personal, el hombre siempre ha ido correcto, desde el pinto de vista del peronismo uno no debe abandonar a la gente cuando está en la cárcel, luego el proceso judicial debe determinar su inocencia o su liberta d, creo que fue detenido de manera ilegal. No como otros que lo dejaron solo en la Cámara de Diputados".

Acerca de que no la banca a Cristina:



"No me hago cargo de lo que haga la ex Presidente u otra gente en la Cámara. La ex Presidenta va a asumir en el Senado y no va a ocurrir lo que ocurrió con De Vido hasta que no haya una sentencia".

Escucha el audio de la entrevista:

